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CHP'li Mahir Polat İzmir'de trafik kazası geçirdi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Mahir Polat, bir programa katılmak üzere gittiği İzmir'in Bayındır ilçesinde kaza geçirdi. Polat'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

CHP'li Mahir Polat İzmir'de trafik kazası geçirdi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Mahir Polat, bir programa katılmak üzere gittiği İzmir'in Bayındır ilçesinde kaza geçirdi. Polat'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

30 Ekim 2019 Çarşamba 13:09
CHP'li Mahir Polat İzmir'de trafik kazası geçirdi!

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, bugün Bayındır ilçesindeki programa giderken Torbalı- Bayındır yolu üzerinde aracıyla kaza yaptı.

Kazada yaralanan Polat, Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Milletvekili Polat'ın, sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

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