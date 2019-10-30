CHP'li Mahir Polat İzmir'de trafik kazası geçirdi!

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, bugün Bayındır ilçesindeki programa giderken Torbalı- Bayındır yolu üzerinde aracıyla kaza yaptı.
Kazada yaralanan Polat, Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Milletvekili Polat'ın, sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
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