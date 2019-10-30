CHP'li Mahir Polat İzmir'de trafik kazası geçirdi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Mahir Polat, bir programa katılmak üzere gittiği İzmir'in Bayındır ilçesinde kaza geçirdi. Polat'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.