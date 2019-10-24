CHP'li Kemal Zeybek:Samsun Hak Ettiği Konumda Değildir!

Zeybek; Cumhuriyet tarihinde Samsun’a çok yönlü yatırımlar yapıldı. Barajlar, göletler, fabrikalar, Altınkaya, Hasan Uğurlu, Suat Uğurlu, Çakmak, Derbent barajları ve hidrolik santralleri ile Tekel, Azot, Bakır fabrikası, Liman, Hava alanı Cumhuriyet Hükümetleri tarafından yapıldı. Cumhuriyet döneminde Samsun’a yapılan yatırımların tamamı bugünkü siyasal iktidar tarafından satılarak elden çıkartıldı. Satılan yatırımların bedellerinde ilimize yatırımlar yapılmadı.

BAFRA VE ÇARŞAMBA OVALARINA KIYILMASIN

Zeybek; Samsun’ un Bafra ve Çarşamba ovaları, ülkemizin önemli, verimli tarım alanlarıdır. Ovalarımız Yeşilırmak ve Kızılırmak tarafından sulanmaktadır. Ülkemizin en önemli ovası ve tarım alanı olan Çarşamba ovasına “Biokütle” enerji santrali yapılmak için iktidar ve onların yereldeki uzantıları olan; Büyükşehir Belediye Meclisinin AKP ve MHP’ li üyelerinin oylarıyla santralin kurulumuna izin verilmiştir. Samsun ovalarında santrale izin vermek, tarım alanlarının bitişine neden olacaktır. Ovanın orta noktasında yapılmak istenen ve izinlerin verilmiş olduğu Biokütle enerji santraline karşı halkımız gerekli mücadeleyi gösterecektir.

Zeybek; Hava kirliği ölçümlerinde; İstanbul Ümraniye İlçesinden sonra ikinci sırada Tekkeköy İlçemiz gelmektedir. Çarşamba İlçemizde kurulması planlanan Biokütle enerji santralinde 260 bin ton Biokütle yakılacak ve enerji elde edilecekmiş, günlük yakılması planlanan 630 ton atık maddenin burada yakılması durumunda bölgemizin hava kirliliği kat, kat artacaktır. Bölgede yaşayan insanların yaşam hakkını elinden almaya kimsenin hakkı yoktur. Günlük olarak 630 ton atığın yakıldığı santralin, Çarşamba ovası ve Samsun’u ne hale getireceğini takdirlerinize sunuyorum. Ovamıza, suyumuza ve yaşamımıza dokunmayınız.

ÜRETİCİLERİN SÖMÜRÜLMESİNİN ÖNÜNE GEÇİLSİN

CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek; Türkiye genelinde genç çiftçi projesiyle çiftçilerimize; 32 koyun 2 koç dağıtımı yapılmış ve bu hayvanların fiyatı 1.000TL üzerinden sözleşme imzalatılırken, bu hayvanların gerçek değerlerinin 300-400TL değerinde olduğu ifade edilmektedir. Dağıtılan hayvanlarda görülen veba hastalığı sonucunda hayvanların telef olduğu tespitlidir. Devletin hibe olarak verdiği ve içinden kar sağladığı ayıplı mal dağıtımını reddediyoruz. Veba hastalığını nereden getirdiniz? Ülke içinden mi? Yoksa başka ülkelerden mi? Yandaşlara çıkar sağlamak hastalıklı hayvanlarla destek olmaz.

Zeybek; Ülke ve Samsun genelinde çiftçilerin büyük sorunu vardır. Tarım Kredi Kooperatifleri; Ziraat Bankası aracılığıyla kredi kullandırıyor, Ziraat Bankası faizler oranında komisyon ve hizmet bedeli adı altında kesintilerle çiftçilerimizi mağdur etmektedir. Çiftçilerimizin mağduriyetlerinin son bulması için bu uygulamaya son verilmelidir.

Fındıkta, Çeltikte, Arpa, Buğday ve Ayçiçeğinde; taban fiyatların açıklanmasına rağmen Samsun ve Türkiye de taban fiyatı ölçeğinde hiçbir ürünün kadar yeteri alımı yapılmamıştır. Çiftçimizin mağdur edilerek emeklerinin yok olmamasını bekliyoruz.

SAMSUN’A ZULM EDENLERDEN HESAP SORULSUN

Zeybek; Samsun’umuz şu anda Türkiye’nin üçüncü derece kalkınma bölgesi içerisinde bulunmaktadır. Samsun hak ettiği yerde değildir. Samsun’un Havza’sı, Lâdik’i, Kavak’ı, Vezirköprü’sü, Yakakent’i, Terme’si, Alaçam’ı, Salıpazarı, Ayvacık, Asarcık İlçeleri altyapısı ve ekonomisi ile çok da iyi değillerdir. Bu bölgelerin tamamınınen az 5’inci derece kalkınma bölgesine alınmasını talep ediyoruz.

Zeybek; Samsun geçmişte, on beş yıl önce Karadeniz bölgesinin ticaret merkeziydi, o merkez olma özelliğini kaybetti. Samsun’a zulmedenleri halkımıza şikâyet ediyor ve gerekenin yapılmasını bekliyoruz.

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