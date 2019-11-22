CHP'li Kani Beko Üniversiteli İşçileri Meclise Taşıdı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Kani Beko Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak Üniversiteli işçilerin sorunlarını meclis gündemine taşıdı. İşte detaylar...

Kani Beko'nun meclis konuşması şöyle;

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 4857 sayılı İş Kanunu'na göre 4/D statüsünde çalışan daimî kadrodaki üniversite mezunu işçilerin kurumlarında yan yana çalıştıkları memur ve sözleşmeli çalışanlarla aynı üniversitelerin aynı bölümlerinden mezun olmalarına ve aynı işleri yapmalarına rağmen statü farkları bulunmaktadır. Üniversite mezunu işçiler tayin, nakil, terfi, görevde yükselme ve imza yetkisi gibi özlük haklarından faydalanamamaktadırlar; mesleki toplantılara, seminerle, eğitimlere de katılamıyorlar. İşçiler arasında başka bir kuruma tayin ve atama durumu olmadığından aile bütünlüğü bozulmakta, anne ve babalarından, eşlerinden ve çocuklarından ayrı yaşayanlar bulunmaktadır. Aynı iş yerlerinde çalışıp da aynı işleri yapan personel arasında statü farkının olması ve bu statü farkından kaynaklı maddi ve manevi kayıpların söz konusu olması hem iş barışını hem de iş verimini olumsuz bir şekilde etkilemektedir.