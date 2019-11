CHP'li İsmail Atakan Ünver :Yalana da Vergi Koyun Olsun Bitsin!

CHP Karaman Milletvekili Av. İsmail Atakan Ünver, TBMM’de görüşülen Dijital Hizmet Vergisi Kanunu’nda CHP Grubu adına konuştu. Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen madde ve EYT’lilerin durumu hakkında görüş bildiren, yeni vergileri eleştiren Ünver; “Oldu olacak daha vergilendirmediğiniz Allah'ın bahşettiği nefese, yanında da yalana vergi koyun, olsun bitsin.” dedi.

BİZİ, ÇOCUKLARIMIZ, MİLLETİMİZİ ZEHİRLEYECEKLER

Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada; “Teklifle termik santrallere filtre kullanma mecburiyeti getiren düzenleme tekrar erteleniyor.” diyen CHP Karaman Milletvekili Ünver, bu kanuna onay verenlerin; termik santrallerin zararlı etkileri nedeniyle hastalanacak, hayatını kaybedecek yurttaşların vebalini taşıyacağını söyledi. Ünver sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Burada enerji şirketlerini kurtarmak ya da parti yöneticilerinizi memnun etmek için kaldıracağınız parmaklar bizi, çocuklarımızı, milletimizi zehirleyecek. Buna sizin hakkınız yok. Bu sebeple çevre üzerinde hak sahibi bir dünya vatandaşı olarak ve bir baba olarak bu teklifin arkasında duranları aziz milletimize şikâyet ediyorum. Diyarı Dicle'de bir kurt aşırınca koyunu adli İlahî nasıl onu Ömer'den sorduysa, Türkiye'nin herhangi bir köşesinde termik santrallerin zararlı etkisi nedeniyle bir yurttaşımızın tırnağı incinirse adli İlahî bu sefer hesabı size, hepinize soracak. Umurunuzda mı, bilemiyorum.”

BU KANUN BİR KRİZİN İTİRAFIDIR

TBMM’de görüşülen Dijital Hizmet Vergisi Kanunu için; “Bu kanun, bir krizin itirafı aynı zamanda.” değerlendirmesini yapan Ünver; “Sizin oralarda, yüksek yerlerde, saraylarda kriz olmayınca farkına varamıyorsunuz. Krizi gelin 2020 liralık asgari ücretliye, yüzde 4+4 zamla enflasyon altında ezilen memura, 6 milyon 850 bini 2058 liralık açlık sınırının ve büyük kısmı asgari ücretin altında aylık alan emekliye, ektiğini, diktiğini, hak ettiği bedelle satamayan çiftçiye, siftah etmeden dükkân kapatan, BAĞ-KUR borcunu ödeyemeyen, kredi borcu, iş yeri kirası gibi giderler altında ezilen esnafa sorun. Siz kriz nedir bilmezsiniz elbette; bir eliniz yağda, bir eliniz balda.” diye konuştu.

VERGİ KAZANÇTAN ALINIR

Verginin kazançtan alındığını ve kaynağının kazanç olduğunu dile getiren CHP Karaman Milletvekili Av. İsmail Atakan Ünver konuşmasının devamında; “Yürüdün vergi, durdun vergi, yedin vergi, içtin vergi, yattın vergi, kalktın vergi olmaz. Ekonomi salt dolaylı vergilerle ayakta tutulamaz. Siz hep en kolayı yapmaya soyundunuz, her şeyden vergi almak ekonomimizin karakteri oldu. Bu nedenle, size bir tavsiyem var: Oldu olacak daha vergilendirmediğiniz Allah'ın bahşettiği nefese, yanında da yalana vergi koyun, olsun bitsin.” şeklinde konuştu.

HARUN GELDİNİZ, KARUN OLDUNUZ

AKP’nin fakir, fukaranın derdini unutarak zenginleştiğini ifade eden Ünver, “Harun geldiniz, karun oldunuz; bu sözü söyleyeni de partinize Genel Başkan Vekili yaptınız. Hanginizin fikri değişti arkadaşlar? Harun gelip karun olmak makbul bir şey mi oldu yoksa para, mevki, makam her şeyden tatlı mı gelir oldu?” diye sordu. CHP’nin her fırsatta krizden bahsettiğini ve önlemleri sıraladığını belirten Milletvekili Ünver sözlerine şu şekilde devam etti: “Kriz yok diyorsunuz, 50 milyon dolar bulamadık diye 20 milyar dolarlık Tank Palet Fabrikası'nı Katar ordusunun ortak olduğu bir yandaş şirkete ihalesiz verip peşkeş çekiyorsunuz. Sonra ‘Savunma sanayinin millîsini kurduk.’ diye ortalıkta geziyorsunuz. Bu nasıl millîlik, nasıl milliyetçilik? Siz bugünün millicileri, IŞİD'den korkup Süleyman Şah Türbesi'nin sırtınıza yüklenip kaçan millicilersiniz değil mi? Cumhuriyet tarihindeki ilk ve tek toprak kaybımız sizin iktidarınız döneminde oldu, onu da tarih not etti.”

ŞEHİR HASTANELERİNDEN KİM KAR EDİYOR?

AKP’nin ülkeyi kötü yönettiğini ve hiçbir uyarıya kulak asmadığını ifade eden Ünver; “Şehir hastaneleri konusunda kimseyi dinlemediğiniz gibi bir de gelir garantisi verdiniz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde ‘Halkıma hizmet için zarar edeceksek edelim be.’ diyerek alıştığımız abes itiraflarından bir yenisini yaptı. Burada soru şu: Şehir hastaneleri, dolayısıyla devlet zarar ediyor da kim kâr ediyor? Elbette yandaş iş adamlarınız. Devlet zarar ediyor, millet zarar ediyor ama yandaş iş adamlarınız hep kâr ediyor.” diye konuştu.

BİTSİN BU EYT ÇİLESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Halkıma hizmet için zarar edeceksek edelim be.’ sözlerini tekrar hatırlatan Ünver; “Bu halkın içinde EYT'liler yok mu?” diye sordu ve sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Onlar söz konusu olduğunda ‘Tutturmuşlar bir EYT.’ diye, ‘çift dikiş’ diye neden aşağılıyorsunuz? Madem bazı durumlarda halk için zarar edebiliyorsunuz, EYT o kapsamda değil ama velev ki olsun, onları niye görmezden geliyorsunuz? EYT için de ‘Halkımız için zarar ettik.’ deyiverin bakalım, ne olacak? Deyiverin de bitsin bu EYT çilesi.”