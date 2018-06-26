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CHP'li İsimden Seçmenlere Sert Sözler: "Millete Müstahak"

İlginç çıkışları ile tanınan CHP'li vekil Mahmut Tanal, sosyal medya hesabı üzerinden bir son dakika açıklaması yaptı ve seçim sonuçları üzerinden halkı eleştirdi.

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CHP'li İsimden Seçmenlere Sert Sözler: "Millete Müstahak"

İlginç çıkışları ile tanınan CHP'li vekil Mahmut Tanal, sosyal medya hesabı üzerinden bir son dakika açıklaması yaptı ve seçim sonuçları üzerinden halkı eleştirdi.

26 Haziran 2018 Salı 08:21
CHP'li İsimden Seçmenlere Sert Sözler: "Millete Müstahak"

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, partisinin ve Cumhurbaşkanı adaylarının kazanamadığı seçimlerin ardından faturayı millete kesti.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Tanal, açıklamasında turizm, tarım, sığınmacılar gibi şikayetlerinin olduğu halde Erdoğan'a oy vermelerini şu satırlarla eleştirdi:

"Bugün fındık fiyatlarına ağlayan Giresun, Ordu'nun %65 oy veriyorsa, turizmin bitmesinden yakınan Antalya %43 oy veriyorsa, Suriyelilerden illallah eden Urfa, Antep, Kilis %51 oy veriyorsa, burda bir sorun var.....

Turizmin bitmesinden yakınan Antalya %43 oy veriyorsa, Suriyelilerden illallah eden ŞANLIURFA, G.Antep ve Kilis %51 oy veriyorsa, şeker fabrikaları satıldığı için sitem eden Çorum, Yozgat ve Kırşehir açık ara birinci çıkartıyorsa Millete müstahaktır.

Lakin bu saydıklarım bizden çok onları etkiliyor, asıl kaybeden onlar. Bırakın sevinsinler. Lakin bu saydıklarım bizden çok onları etkiliyor, asıl kaybeden onlar. Bırakın sevinsinler.

Yapılan yol ve köprüleri kemirerek, buzdolabı yalayarak beslenir, dünya liderleriyle övünürler. Asıl sürünenler halinden memnun. Onlar haklı, bizler haksızız.

Tezek yakan %18 vergi ödüyor. Akp oy veriyor. Yatına akaryakıt alan kişi akaryakıt vergisi vermiyor. Tezek yakmaya devam..... İstanbul 3 köprünün garantili geçiş ücreti Şanlıurfalılarda ödüyor. Çoğu İstanbul'a hiç gelmemiş,Köprüyü kullanmıyor.Ancak köprü nedeniyle Akp en fazla oy veren il oluyor."

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Mahmut TanalChpSeçimSon Dakika
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