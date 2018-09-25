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CHP'li İsimden İlginç Çıkış : Yeni Havalimanının adı Atatürk Olmasın

Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili Gülay Yedekçi katıldığı bir televizyon programında Yeni Havalimanının adı ile ilgili ilginç bir çıkışta bulundu.

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CHP'li İsimden İlginç Çıkış : Yeni Havalimanının adı Atatürk Olmasın

Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili Gülay Yedekçi katıldığı bir televizyon programında Yeni Havalimanının adı ile ilgili ilginç bir çıkışta bulundu.

25 Eylül 2018 Salı 22:09
CHP'li İsimden İlginç Çıkış : Yeni Havalimanının adı Atatürk Olmasın

Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili Gülay Yedekçi katıldığı bir televizyon programında Yeni Havalimanının adı ile ilgili ilginç bir çıkışta bulundu.

CHP eski milletvekili Gülay Yedekçi isim tartışmaları süren yeni havalimanı için Atatürk isminin uygun olmadığını söyledi.

KRT'de Haber Merkezi programında Ebru Birçak'ın sorularını cevaplayan CHP İstanbul eski milletvekili Gülay Yedekçi yeni havalimanında usulsüzlükler olduğunu ve işçilerin ölümle yüz yüze gelerek çalıştığını bu sebeple de Atatürk adının kullanılmasının doğru olmadığını ifade etti.

CHP'li Yedekçi'nin açıklamaları şöyle:

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