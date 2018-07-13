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CHP'li İsimden Dayak Yediğini İddia Ederek İstifa Etti

Son dakika haberi: CHP'de flaş bir istifa. CHP Eskipazar İlçe Başkanı Hüseyin Şahin yaptığı son dakika açıklamasında şiddete maruz kaldığı için partiden istifa ettiğini söyledi.

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CHP'li İsimden Dayak Yediğini İddia Ederek İstifa Etti

Son dakika haberi: CHP'de flaş bir istifa. CHP Eskipazar İlçe Başkanı Hüseyin Şahin yaptığı son dakika açıklamasında şiddete maruz kaldığı için partiden istifa ettiğini söyledi.

13 Temmuz 2018 Cuma 18:48
CHP'li İsimden Dayak Yediğini İddia Ederek İstifa Etti

CHP'li isim dayak iddiası üzerine istifa etti.

Edinilen son dakika bilgilerine göre CHP Eskipazar İlçe Başkanı Hüseyin Şahin, parti binasında yaptığı açıklama ile görevinden istifa ettiğini söyledi.  Şahin, CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır ile arasında yaşanan sorunu istifa gerekçesi olarak göstererek, şu açıklamayı yaptı:

"İl Başkanı Abdullah Çakır ve Sayın Milletvekilimiz Hüseyin Avni Aksoy’un 6 Temmuz günü ilçemize teşekkür ziyareti sırasında, parti binasında İl Başkanı Abdullah Çakır tarafından şiddete maruz kaldığımdan dolayı istifa ediyorum."

Şahin, teşekkür ziyareti sırasında yemek yenilirken istenmedik bir olay yaşandığını, Muharrem İnce’nin seçim sonrası bir açıklamasını tasvip etmemesi nedeniyle bir paylaşımda bulunduğunu, bunun konusunun açıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Paylaşımıma Sayın İl Başkanı kızmış, ’Asla bunu yapamazsın’ dedi. Ben de ’Bu benim özelim, kimse özelime karışamaz, ben özgür birisiyim’ dediğim halde üsteledi. Tartışma büyüdü, tartışmanın büyümesi sonucunda benden karar defteri almamı söyledi. ’Partide hesaplaşacağız’ dedi. Parti binasının önüne geldiğimizde kendisinin sinirli olduğunu gördüm, zaten ben de sinirlenmiştim. ’Partiyi açmayacağım’ dedim. Teşekkür ziyaretlerimizi yarıda kestik. Ondan sonra ’İstediğin zaman hesabı çıkartırım, karar defterimi prosedür ne gerekiyorsa yaparım’ dediysem de, ’Partiyi açacaksın’ diyerek kapıya dikildi. En sonunda açtım. Karar defterini almak için odama girdim ve arkamdan geldi. Ne yazık ki iki tane yumruk vurdu sol gözümün üzerine. Savunmak benim de hakkım. ’Sen beni buraya dövmeye mi geldin?’ dedim, iki tane de ben vurdum. Ne yazık olay hiç istemediğimiz şekilde gelişti."

CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır ise "İtiş kakış var. Ben ona şiddet uygulasam hastaneye gidip darp raporu alırdı. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum" dedi.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Anahtar Kelimeler:
Son DakikaChpIstifa
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