CHP'li İsim Adaylıktan İstifa Etti: Flaş Açıklamalar

CHP'li Arzu :Mandalı Sucu, Milletvekili adayları listesinin açıklamasının ardından sert açıklamalarda bulunarak adaylıktan çekildi.

CHP, önceki gün açıkladığı milletvekili adayları listesinde, Tekirdağ'da Faik Öztrak, İlhami Özcan Aygun, Candan Yüceer, Emre Köprülü, Adem Dalgıç, Arzu Mandalı Sucu ve İsmail Doğaroğlu'yu 24 Haziran seçimleri için milletvekilliğine aday gösterdi. Açıklanan bu isimlerde 6'ncı sırada aday gösterilen Arzu Mandalı Sucu, listedeki sıralamasını beğenmeyince adaylıktan çekilme kararı aldı.

Sucu, yaptığı yazılı açıklamada, sert ifadelere yer verdi. İşte o açıklama:



"Ben daha 2 seçim geçirdim. Bu seçimde yapılan araştırmalar sonucunda, gerek örgüt, gerekse komisyonda sıralamam 3'üncü olarak gitti. Ancak bireysel lobiler, bireysel hırsların da devreye girmesiyle sıralama değişti. Bunlar devreye girmese daha çok vekil çıkartacaktık. Bunlar canımı sıktı ve tepki vermek istedim. Bunun için de adaylıktan çekildim. Ben örgütümün yanındayım. Bu süreçte gerçekten çok olumlu tepkiler aldım. Çok kişi aradı, bana destek verdi. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ben Cumhuriyet kadınıyım, Atatürk’ün askeriyim."

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