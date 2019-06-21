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CHP'li İrfan Kaplan: 6000 SAYILI KANUN 26. MADDE MAĞDURİYETİ GİDERİLMELİ

CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, TBMM Genel Kurulu’nda Askerlik Yasası ile ilgili konuştu. Kaplan, yaptığı konuşmada CHP olarak Askerlik Yasası’nın sağlıklı ve güçlü bir şekilde çıkması için ellerinden geleni yaptığını kaydederken, mağduriyetlere ve eksikliklere mahal vermeden bu yasanın çıkmasını ümit ettiklerini ifade etti.

CHP'li İrfan Kaplan: 6000 SAYILI KANUN 26. MADDE MAĞDURİYETİ GİDERİLMELİ

CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, TBMM Genel Kurulu’nda Askerlik Yasası ile ilgili konuştu. Kaplan, yaptığı konuşmada CHP olarak Askerlik Yasası’nın sağlıklı ve güçlü bir şekilde çıkması için ellerinden geleni yaptığını kaydederken, mağduriyetlere ve eksikliklere mahal vermeden bu yasanın çıkmasını ümit ettiklerini ifade etti.

21 Haziran 2019 Cuma 19:14
CHP'li İrfan Kaplan: 6000 SAYILI KANUN 26. MADDE MAĞDURİYETİ GİDERİLMELİ

6000 SAYILI KANUN 26. MADDE MAĞDURİYETİ GİDERİLMELİ

Kaplan, konuşmasında 6000 sayılı kanunun 26. Maddesinde uzman erbaşların sivil memurluğa geçerek mağdur olduklarını belirtirken, şu sözlerle mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini vurguladı:  “6000 sayılı kanun 26.nci maddesi ile uzman erbaşlarımız, kısa süreliğine sivil memur olarak çalışıp en düşük sivil memur statüsünden emekli edilerek uzman erbaşların özlük hakları ve kimliği elinden alınmıştır. 2016 yılında bir düzenleme yapılmış ancak bu düzenlemeden, 2016 yılından önceki sivil memurluktan emekli edilen uzman erbaşlar yararlanamamış, mağdur olmuşlardır. 6000 Sayılı Kanun mağduriyeti bir an önce çözüme kavuşturulmalıdır” dedi.

HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK!

Kaplan, konuşmasının devamında 23 Haziran İstanbul seçimlerine dikkat çekerek “Biz inanıyoruz ki halkımız yine iradesiyle; haktan, hukuktan ve adaletten yana olacak, 23 Haziran’da Sayın Ekrem İmamoğlu yine ve yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olacak, her şey çok güzel olacak!” dedi.

KRİZ SARAYDA DEĞİL, HALKIN MUTFAĞINDA VAR!

Kaplan, ülkedeki ekonomik krize dikkat çekerken, krizden etkilenmeyenlerinde olduğunu ifade etti. Kaplan, “Bu ülkede çok ciddi bir ekonomik kriz var ve bu kriz AKP’nin eseri. Kriz kimde yok? Kriz Sarayda yok. Kriz yandaş medyada yok. Kriz rantiyecilerde yok, faizcilerde yok. Kriz Peşkeş çektikleri iş adamlarında yok. Bu kriz sarayda değil, Halkın mutfağında var. Vatandaşlarımız evlerine günlük ihtiyaçlarını alamıyor. Vatandaşlarımız faturasını ödeyemiyor, kirasına yetişemiyor, kredi borcunu ödeyemiyor, evini geçindiremiyor” diye açıklamalarda bulundu.

KRİZ HALKIN EKMEĞİNDE, ÇİFTÇİNİN TOPRAĞINDA VAR, GAZİANTEPLİ HEMŞERİMİZ EYÜP DAL’DA VAR!

Kaplan, “Kriz, halkın ekmeğinde, çiftçinin toprağında, sanayicinin fabrikasında, vatandaşın elektriğinde, suyunda, işsizliğinde, sağlık ihtiyaçlarında, alamadığı ilacında, çocuğuna pantolon alamayınca intihar eden babada var. Kriz, iş bulamadığı için çaresizlikten kendini yakarak intihar eden Gaziantepli Hemşerimiz Eyüp Dal da var! Bana her gün onlarca SMS geliyor. İşsiziz, kurtarın bizi, dar boğazdayız, kendimizi asalım mı diye” dedi.

KRİZ YOK DİYENLER HALK PAZARINA İNSİNLER!

Kaplan konuşmasının devamına şöyle devam etti: “ Gaziantep’te insanlar işsizlikten ve ekonomik krizden bunalımda. Dar boğazda. Kriz yok diyenler hele bir insin halk pazarına. Bir gezsin küçük esnafı, bakkalı, kasabı. Kriz yok diyenler Nizip’e, Karkamış’a, Nurdağına, İslahiye’ye, Yavuzeli’ne, Oğuzeli’ne, Araban’a, Şehitkamil’e,  Şahinbey’e gelsinler!” diye konuştu.

BU ÜLKEYİ SARAYLARINDAN İBARET SANANLAR BİLSİNLER Kİ BU ÜLKENİN DAHA FAZLA ÇARESİZLİĞE TAHAMMÜLÜ KALMADI!

Kaplan, konuşmasını şu sözlerle bitirdi: “Emeklilikte yaşa takılanlar krizde. Köylü krizde. Siftah yapamadan kepenk kapatan esnaf krizde. Mahsulünü topraktan kaldıramayan çiftçi krizde. Ay sonunu getiremeyen memur krizde. Üniversiteye giremeyen genç krizde. Mezun olup atanamayan üniversiteli krizde. Namuslu sanayici krizde. Türkiye 17 yıldır yaşadığı bu kaostan çıkmak istiyor. Sanayisinden, ticaretine, eğitimden, sağlığa her anlamda Türkiye artık huzur istiyor. Vatandaşın derdini bilmeyen, sıkıntısını görmeyen, bu ülkeyi saraylarından ibaret sananlar bilsinler ki; bu ülkenin daha fazla çaresizliğe tahammülü kalmadı. Bu ülkede işsizliği, açlığı, yokluğu, ekonomik krizi GÖRMEYEN VE ÇÖZMEK İSTEMEYEN bir iktidara gereken dersi vatandaşımız günü geldiğinde verecektir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, her zaman olduğu gibi yine ezilenin, ötekileştirilenin, emeklinin, emekçi çiftçinin, esnafın, kadının, yaşlının, gencin, atanamayan öğretmenin, Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımızın yanında olacağız. Vatandaşlarımızın hakları için mücadele edeceğiz” diye ifade etti.

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