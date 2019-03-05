CHP'li Gürer:KHK mağdurlarını Meclis Gündemine Taşıdı!

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, bir mağdurun yaşadığı zorluklarla ilgili kendisine gönderdiği mektuptaki ifadelerden örnek vererek yönelttiği önergeyi yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun çalışmalarını sürdürdüğü açıklamalarında bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, farklı illerde hakkında yasal bir işlem olmadığı ve suç dahi isnat edilmeyip işten çıkarılan KHK mağdurlarının bulunduğuna dikkat çekti.

BİR MAĞDURUN MEKTUBU…

Bir mağdurdan aldığı mektubun, durumun vahametini gözler önüne serdiğini anlatan Ömer Fethi Gürer, yazılı soru önergesinde, kendisine gönderilen mektubun bir bölümünü paylaştı. Gürer, kendisine bir mağdur tarafından ulaştırılan mektuptaki şu ifadelere dikkat çekti: "Sayın vekilim, ben KHK ile ihraç oldum. Yargılandım ve beraat kararı aldım. OHAL Komisyonuna başvuru yaptım henüz bir cevap gelmedi. Ev borcum var. Bankaya ayrıca iki kredim daha var. Bir çocuğum var eşim hamile. Kredilerimi ödeyemediğim gibi çocuğuma mama ve bez dahi alamıyorum. Eşim hamile rahatsızlandı ve ilaç alacak param dahi yoktu. KHK'lı olduğumdan dolayı iş bulma sorunu yaşıyorum. İŞKUR'a gittiğimde; 'biz sana yardımcı olamayız' deyip başlarından savdılar. Ben yardım istemiyorum. Kendi alın terimle çalışıp geçimimi sağlamak istiyorum. Kendi vatanımda çok şey mi istiyorum? Mahkemeden beraat almış bir yurttaş olarak bu kadar dışlanmak, kendi kurumlarından dahi sırt çevrilmek çok zor. Bu konuda ne yapacağımı bilemiyorum. Sizden başka gidecek başka yerim kalmadı. Bu konuda siz sayın vekilimden en azından ne yapabileceğim konusunda yardım ve desteklerinizi bekliyorum. Sadece bana değil, 3,5 yaşında çocuğuma ve hamile olan eşime de yardımcı olmuş olacaksınız…”

BU MAĞDURİYETLER NASIL GİDERİLECEK

CHP Niğde Milletvekili Gürer, konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde hakkında dava bile açılmamış mağdurların bulunduğuna dikkat çekerek, bu mağduriyetlerin giderilmesi için ne gibi bir çalışma yapıldığını sordu.

OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU

Ömer Fethi Gürer’in önergesini yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 1 nci maddesine dikkat çekti. Fuat Oktay kanun maddesinde "Anayasanın 120 ncimaddesi kapsamında ilan edilen ve 21/7/2016 tarihli ve 1116 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla onaylanan olağanüstü hal kapsamında, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle başka bir idari işlem tesis edilmeksizin doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak üzere Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulmuştur” hükümlerinin yer aldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Komisyon, yargı mercileri tarafından verilen kararları Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden takip ederek karar vermektedir” açıklamasında bulundu.

ÇOK SAYIDA MAĞDUR VAR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, haklarında hiçbir suç isnat edilmemesine rağmen, görevlerinden ihraç edilenlerin ciddi mağduriyet yaşadığına dikkat çekerek, “Geciken adalet, adalet değildir. Suçlu olanlar mutlaka cezalarını çekmelidir. Ancak suçu olmayanların hakları da en kısa süre içinde iade edilmelidir” şeklinde konuştu.