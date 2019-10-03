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CHP'li Gürer’den Ücretli Öğretmen İçin Kadro Çağrısı!

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Ömer Fethi Gürer: “MEB, kadrolu işçi çalıştırmak yerine güvencesiz ucuz işçiliğe yönelmektedir. MEB’de sömürü düzeni sürmektedir”

CHP'li Gürer’den Ücretli Öğretmen İçin Kadro Çağrısı!

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Ömer Fethi Gürer: “MEB, kadrolu işçi çalıştırmak yerine güvencesiz ucuz işçiliğe yönelmektedir. MEB’de sömürü düzeni sürmektedir”

03 Ekim 2019 Perşembe 11:48
CHP'li Gürer’den Ücretli Öğretmen İçin Kadro Çağrısı!

CHP'li Gürer’in ‘işten çıkartılan personel sayısına ve başvurusu onaylanan ücretli öğretmenlerin atamalarının yeniden yapılması yönünde bir çalışma yapılması önerisine ilişkin’ Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a yönelttiği iki ayrı soru önergesine Bakan Sekçuk’tan yanıt geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Ömer Fethi Gürer’e verdiği yanıtta Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,  işten çıkarılan personele ilişkin verdiği yanıtta; 60.000 temizlik 20.000 güvenlik personeli olmak üzere toplam 80.000 kişinin 30 Haziran 2019 tarihi itibariyle görevlerinin sona erdiğini açıkladı. Bu kapsamda çalışanların en çok iki veya üç dönem çalışabildiği bilgisini veren Bakan Selçuk, “TYP kapsamında çalışanların çalışma süre ve esasları İŞKUR tarafından belirlenmektedir. Söz konusu yasal uygulamalar dışında yasal olmayan bir nedenle herhangi bir işçinin işine son verilmemiştir” dedi.

Bakan Selçuk, ücretli öğretmenlerin atamalarının yeniden yapılması yönünde bir çalışma yapılması önerisine ilişkin ise, “Ücretli öğretmenlerin sözleşmeli öğretmenliğe atama işlemleri, 652 sayılı KHK'nın mülga olan geçici 15 inci maddesi kapsamında, Bakanlığımıza yapılan duyurular çerçevesinde gerçekleştirilmiş olup bu doğrultuda 5.000 sözleşmeli öğretmen pozisyonuna atama işlemleri tamamlanmıştır” yanıtını verdi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in iki ayrı soru önergesi şu şekilde;

“30 Haziran 2019 tarihi itibariyle MEB ile bağlı kurum ve kuruluşlarında çalışan kaç kişi işten çıkarılmıştır?

Başvurusu onaylı olan ücretli öğretmenlerin atamalarının yeniden yapılması ve kalan 5000 öğretmenin mağduriyetlerinin giderilmesi için bir çalışma yapılacak mıdır?”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından gelen yanıtlar ise;

“Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen Aktif İşgücü Yönetmeliği çerçevesinde İŞKUR tarafından uygulanan Toplum Yararına Programı (TYP), işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla ülke genelinde uygulanan bir program olup bu kapsamda çalışanlar işçi sayılmamaktadırlar. Yukarıda belirtilen program çerçevesinde Bakanlığımız teşkilatında 60.000 temizlik 20.000 güvenlik personeli olmak üzere toplam 80.000 kişi istihdam edilmiş olup söz konusu program 30 Haziran 2019 tarihi itibariyle sona ermiştir. Bu kapsamda çalışanlar en çok iki veya üç dönem çalışabilmektedirler. TYP kapsamında çalışanların çalışma süre ve esasları İŞKUR tarafından belirlenmektedir. Söz konusu yasal uygulamalar dışında yasal olmayan bir nedenle herhangi bir işçinin işine son verilmemiştir” dedi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer konuyla ilgili, “TYP, adı işçi olarak tanımlanmayan ama fiili olarak işçi olarak çalıştırılan, İŞ-KUR vasıtası ile temin edilen çalışanlardır. 10 ay çalıştırılıp işten çıkarılan, kıdem, ihbar, kadro ve güvenceden mahkûm çalışan bu emekçilerin yalnız MEB’de 80 bin kişi olması, işsizliğin geldiği boyutun yansımasıdır. MEB, kadrolu işçi çalıştırmak yerine güvencesiz ucuz işçiliğe yönelmektedir. Sömürü düzeni sürmektedir” dedi.

GÜRER’DEN ÜCRETLİ ÖĞRETMEN İÇİN KADRO ÇAĞRISI

MEB Bakanı Ziya Selçuk’un ”Ücretli öğretmenlerin sözleşmeli öğretmenliğe atama işlemleri, 652 sayılı KHK'nın mülga olan geçici 15 inci maddesi kapsamında, Bakanlığımıza yapılan duyurular çerçevesinde gerçekleştirilmiş olup bu doğrultuda 5.000 sözleşmeli öğretmen pozisyonuna atama işlemleri tamamlanmıştır” şeklindeki cevabını eleştiren Gürer, “Sınırlı sayıda atama bekleyen öğretmenin atanmayacağı, atama bekleyen sözleşmeli öğretmenlerin mağduriyetine neden oluyor” dedi.

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chp li gürer den ücretli öğretmen kadro çağrısı
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