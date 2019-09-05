CHP'li Gürer’den çocuk işçiliğine karşı Kanun Teklifi!

CHP Niğde Milletvekili ve Emek Büroları Merkez Yöneticisi Ömer Fethi Gürer, mevsimlik, gezici tarım ve tekstil işlerinde 18 yaş altındaki işçilerin çalıştırılmaması, 18 yaş altındaki işçilerin çalışma saatlerinin azaltılabilmesi ile çocuk işçilerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve denetimine yönelik düzenlemelerin yapılması amacıyla TBMM’ye yeni Yasa Teklifi sundu.

“18 YAŞ ALTINDAKİ İŞÇİLERİN ÇALIŞMA SAATLERİNE DİKKAT”

Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, mevsimlik, gezici tarım ve tekstil işlerinde 18 yaş altındaki işçilerin çalıştırılmaması, 18 yaş altındaki işçilerin çalışma saatlerinin azaltılabilmesi ile çocuk işçilerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve denetimine yönelik düzenlemelerin yapılması amacıyla İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Fakat TBMM’nin tatile girmesiyle Kanun Teklifi yeni döneme kaldı.

“ÇOCUK İŞÇİ YAŞI 10’A KADAR DÜŞTÜ”

Çalışan çocukların yüzde 70'inin tarım alanında olduğunu hatırlatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ekonomik sıkıntı yaşayan aileler, çocuklarını ev ekonomisine katkı sağlaması için çalıştırmak zorunda kalmaktadır Bazı işletmeler de sosyal güvenceden yoksun işçi çalıştırarak kendi yaşadığı ekonomik sorunlara, yasal olmayan yöntemlerle çözüm bulma yoluna gitmiştir. Bugün ülkemizde çeşitli iş kollarında çalışan çocuk işçi sayısının artmasının yanında, çalışan çocuk işçi yaşı 10'a kadar inmiştir. Bu vahim tablo, ülkemizde yaşanan ekonomik krizin en önemli yansımalarından biridir” dedi.

“2 MİLYONUN ÜZERİNDE ÇOCUK İŞÇİ KÖTÜ KOŞULLARDA ÇALIŞTIRILIYOR”

Kanun Teklifinin gerekçesinde Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TUİK) Nisan ayında yayınladığı verilere dikkat çeken Ömer Fethi Gürer, “2017'de yüzde 20,3 olan çocuk işçi oranı 2018 yılında yüzde 21,1'e çıkmış, yani bir yılda 7 bin artmıştır. İSİG Meclisi, Türkiye'de 2013 yılı ile 2018 yılının ilk 5 ayına kadar toplam 319 çocuk işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini, bunların 29'unun mülteci/göçmen çocukları olduğunu ifade etmektedir. Ankara İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin 2018 verilerine göre ise, Türkiye'de resmi olmayan rakamlara göre 2 milyonun üzerinde çocuk işçi çalışmaktadır. Bu rakamlar korkutucu olduğu kadar geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için bir felakettir. 2019 yılının ilk altı ayında hayatını kaybeden 840 işçiden 33'ü çocuktur” dedi.

“19 MİLYON ÇOCUK RİSK ALTINDA”

“Tehlikeli” olarak tanımlanan çocuk işçiliğinin, 15 ila 17 yaş arası çocuklar arasında daha yaygın olduğunun altını çizen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bununla birlikte, “tehlikeli” diye tabir edilen çocuk işçiliğinin dörtte biri 12 yaşın altındaki çocuklar tarafından gerçekleştiriliyor. Bu anlamda, 19 milyon çocuk risk altında. Çocuk işçiliği mağdurlarının yaklaşık yarısının 5 ila 11 yaş arasında olduğu görülüyor. Sektörel düzeyde ise çocuk işçiliğinin esas olarak tarımda yoğunlaşmış (yüzde 71) olduğu ortada. Bu bakımdan, çocuk işçiliğinin yüzde 71’i balık avlama, ormancılık, hayvancılık ve su ürünleri yetiştiriciliği de dahil olmak üzere tarım sektöründe gerçekleşiyor. Diğer taraftan, çocuk işçiliğinin yüzde 17’si hizmetler ve yüzde 12’si de madencilik de dahil olmak üzere sanayi sektöründe. Vermiş olduğum Yasa Teklifi kanunlaşırsa ve kanunda kalmayıp denetlemeler ve gerekenler tam anlamıyla uygulanırsa, Türkiye'nin kanayan yarası olan çocuk işçiliğindeki kötü tablonun yok olacağına inanıyorum” dedi.

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