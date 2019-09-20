CHP'li Gürer: “Yurt dışına gidişin yolu ‘Geçici Görev’ ”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığında ‘2017-2019 yılları arasında sürekli ve geçici görevle yurt dışına gönderilen Bakanlık personeline ilişkin’ yöneltmiş olduğu yazılı soru önergesine Bakanlardan yanıt geldi.

“ULAŞTIRMA BAKANI: SON 2 BUÇUK YILDA, 2.061 KİŞİ YURT DIŞINDA GEÇİCİ GÖREVLENDİRİLDİ”

Ulaştırma ve altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2017 yılında 1.048, 2018 yılında 776 ve 2019 yılı Ocak-Haziran dönemini içine alan sürede ise 237 olmak üzere toplamda 2 buçuk yılda 2.061 kişinin geçici olarak görevlendirildiği bilgisini verdi.

“SAĞLIK BAKANI: SON 33 AYDA, 4 BİN 840 KİŞİ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLMİŞTİR”

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ise, Sağlık Bakanlığı tarafından yurtdışına görevlendirilen ve orada ikamet eden personelin bulunmadığını söylerken, “Bakanlığımız tarafından başta Sudan, Somali ve Bangladeş'te ortak işletim protokolleri kapsamında işletilen hastanelerdeki hizmetlerin kesintisiz, etkin ve verimli sürdürülmesi için 2017 yılında toplam 1804, 2018 yılında toplam 1892, yine aynı kapsamda 09.09.2019 tarihi itibariyle Sudan, Somali, Bangladeş ve Nijer hastaneleri de dâhil olmak üzere bu yıl toplam 1144 personelimiz yurtdışında görevlendirilmiştir” dedi.

“GÜRER’İN SORULARI”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Sağlık Bakanlığına; “Bakanlığınızca 2017 ve 2019 yılları arasında yurt dışına gönderilen ve orada ikamet eden görevli personel sayısı ile bu kişilerin cinsiyetlerine göre dağılımı nasıldır?” şeklindeki önergesini, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’a ise; “Bakanlığınızca 2017 ve 2019 yılları arasında yurt dışına gönderilen ve orada ikamet eden görevli personel sayısı ile bu kişilerin cinsiyetlerine göre dağılımı nasıldır? Yurtdışına herhangi bir görevle gidip gelen bakanlık personeli sayısı ne kadardır?” şeklindeki soruları yöneltmişti.

"GEÇİCİ YURT DIŞI GÖREVLENDİRMELERİ"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2016 yılında İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine gönderilen genelgeyi hatırlatarak, “Genelgede; kamuda tasarruf yapılması için birim amirleri ve valilerce zorunluluk olmadıkça yurt dışı geçici görevlendirme teklif ve onayları hazırlanmaması, onay teklifleri içeriğinde ve hazırlanacak bilgi notlarında geçici görevi zorunlu kılan konuların açıklanması istenmişti. Böyle bir uygulamanın sadece Valiliklere değil Bakanlıklara da gönderilmesi gerekiyor. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında son 17 yılda yapılan yurt dışı geçici görevlendirmelere bakılacak olursa Bakanlıklarda kayırmacı yaklaşımla mı yoksa gerçekten faydalı ve yararlı geziler mi olmuş anlaşılır” dedi.

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