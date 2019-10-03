CHP'li Gürer: “Öğrenci affı bir an önce çıkarılmalıdır”

Gürer, atanamayan ve çeşitli tanımlarla görev yapmak zorunda kalan öğretmenlerin durumlarına değindi. Sözleşmeli ve engelli öğretmenlerin atamalarının yapılmasını, MEB çalışanlarının tamamının kadroya alınmasının gerektiğini, Toplum Yararına Proje (TYP) kapsamında hiçbir güvencesi olmadan çalışanları, rehabilitasyon merkezi çalışanlarını ve üniversitelerde çalışan işçilerin mağduriyetine değindi.

“ÖĞRENCİ AFFI BİRAN ÖNCE ÇIKMALI”

Öğrenci affıyla ilgili vermiş olduğu Kanun Teklifinin TBMM’de beklediğini ve bir an önce yasalaşması için çağrıda bulunan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Öğrenci affı bir kez daha çıkmalı. Milli Eğitim Bakanına Sormuş olduğum soruya verdiği yanıtta ‘Bine yakın okuldan uzaklaştırılan gencimiz var” demişti. Ancak üniversitelerde eğitimini bırakmak zorunda kalan çok sayıda öğrencide var Öğrencilerle görüştüğümde, maddi imkânsızlıklar nedeniyle okulunu bırakmak zorunda kalanların yeniden okuma isteklerini saptadım. Bunların tümüne bir kez daha şans tanınmalı. Akademik yılın başında TBMM, öğrenci affının çıkmasına vesile olmalıdır. Ayrıca Meclis Araştırma Önergesiyle de konuyu gündeme taşıdım. Akademik yılın başında Öğrenci affı hızla ele alınmalıdır. Yüksek Öğrenim Kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin bu aftan yararlanmasını sağlayacak kanun teklifimizin değerlendirilmesi bu bağlamda beklentileri olanlar için önemli bir umut olacaktır ” dedi.

“5 MİLYON ÖĞRENCİ BORÇLU, 280 BİN ÖĞRENCİ YASAL TAKİPTE”

Üniversite mezunlarının KYK’na olan borçlarının işe başladıktan sonra 3 yıl ertelenmesi ve işsiz kalmaları durumunda yine ertelenmesi için vermiş olduğu Kanun Teklifini hatırlatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Gençlik ve Spor Bakanlığı verilerine göre, 2018 yılı itibariyle 403 bin 12 öğrenci burs alıyor. Öğrenim kredisi alıp mezun olan ve kredi borcunu ödemeye başlayacak öğrenci sayısı 350 bin. Son 10 yılda öğrenim kredisi borcu olan 5 milyon öğrenciden borçlarını ödeyemeyen 280 bin borçlu öğrenci Hazine ve Maliye bakanlığına bildirilmiş. Bunun yanında işe başlayanlardan kredi borcu alınıyor. Bunun için de kanun teklifi verdik. Çünkü 2 milyon üniversite öğrencisi işsiz. Üniversite öğrencileri işe düşük ücretle başlatılıyor. En azından kendilerini toparlama süreci olsun. Kredi borçları 3 yıl sonrasına ötelensin. Geçim şartları ortada” dedi.

TAŞERON ÖĞRETMEN SİSTEMİNE DOĞRU GİDİŞ VAR”

Milli Eğitim Bakanlığını giderek daha sorunlu bir hale geldiğini ve artık taşeron öğretmenliğe doğru bir gidişin olduğunu ifade eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Öğretmen odasına girdiğiniz zaman kadrolu, vekil, sözleşmeli, ders başı ücret alan öğretmenler şeklinde tanımlar var. Bütün öğretmenler kadrolu olmalıdır. Türkiye genelinde 920 bin 524 öğretmen görev yapıyor ve 100 bine yakın öğretmen açığı bulunuyor. Atama bekleyen öğretmenlerimiz mevcut. Bunlar bin an önce atanması sağlanmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığında 10 yıl üzerinde görev yapmış, eğitim fakültesi mezunu ve formasyon alan sözleşmeli öğretmenlerimizin kadro beklentisi bir türlü gerçekleşmiyor. Sözleşmeli öğretmenlerden 5 bin alım yapıldı. Milli Eğitim Bakanına sözleşmeli öğretmen alımı olup olmayacağına ilişkin yönelttiğim önergesinde verdiği yanıtta ‘alınmayacak’ diyor. Ama bu konuda yoğun bir beklenti var. Yıllardır sözleşmeli olarak görev yapan öğretmenlerimiz kadrolu olmak istiyor. Bu öğretmenlerimiz çok düşük ücretlerle çalışıyorlar. Bu durum eğitim sistemimizi bozuyor. Taşeron öğretmen sistemine doğru gidiş var” dedi.

“80 BİN TYP’Lİ İŞSİZ KALDI”

Milli Eğitim Bakanlığında diğer çalışanlarında büyük mağduriyet yaşadığını belirten CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “TYP’liler, İŞ-KUR vasıtasıyla işe alınıyor ve işçi olarak tanımlanmıyor. Haziran ayında 80.000 personel İŞ-KUR aracılığıyla işe alındıktan sonra işten atılmışlar. Bu işe alınanlarla ilgili güvenlik soruşturması ayrıntılı bir şekilde yapılmıyor, müracaatları ardından işe alınıyorlar. Bu da dikkat çeken bir durum. Bu arada aile birlikleri personel almak zorunda kalıyor, çünkü bazı yerlerde Milli Eğitim Bakanlığının hizmetli görevlendirmemesi ya da yeterli sayıda hizmetli almaması nedeniyle aile birlikleri tarafından işe alınanlar var. Onlarda mağdur. Okullara bakıyorsunuz, bahçeler bakımsız, eleman yetersizliği ile ilgili okullarda sorunlar var. Büyük kentlerde bu sorunlar daha fazla. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığında bu durum olmamalı. Milli Eğitim Bakanına soruyoruz, ‘taşeron çalışan yok’ diyor fakat TYP’liler var 10 ay İŞ_KUR vasıtasıyla çalışıyorlar, bunlar Taşeron bile sayılmıyor. Bu işçilerin güvenceleri yok, kıdemi yok, ihbarı yok.. Böyle bir şekilde çalışma anlayışının Milli Eğitim Bakanlığında olması kabul edilebilir bir durum değil. Bu insanların ne kadar verimli olacağını düşünmek gerekir. Bunun için Milli Eğitimde bütün öğretmenler kadrolu olmalı, TYP’lilere kadro verilmeli” dedi.

“REHABİLİTASYON ÇALIŞANLARI KADROYA ALINSIN”

Rehabilitasyon merkezlerinde çalışanların sorunlarına dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Rehabilitasyon merkezlerinde çalışanlar, 657’ye tabi öğretmenlerin yaptığı işi yapıyorlar ve yasal sorumlulukları 657’de olduğu gibi ama ücrette ve meslek tanımında öğretmen sayılmıyorlar. Bu çalışanların tanımda mesleki kimliklerinin verilmemesi büyük bir eksiklik. Rehabilitasyon merkezlerinde çalışanlar için de mutlaka yaptıkları görevin karşılığı verilip, kadrolu öğretmen olmaları sağlanmalıdır” dedi.

“BEN ÇALIŞIRIM DİYEN BÜTÜN ENGELLİLERE KADRO VERİLMELİ”

Kamuda % 3 olan engelli oranının % 6’ya çıkarılması için Kanun Teklifi verdiğini ve çalışabilir bir engellinin asla işsiz bırakılmaması gerektiğini ifade eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “10 bin üniversite mezunu engelli işsiz, engellilerin bu anlamda kamuya atanması sağlanmalıdır. Ticaret Bakanına sorduğumda 7 bin küsur boş kadro var dedi. Ayrıca ilginç ve dikkat çeken bir olay daha var. Üç Bakanlıktan gelen cevap neticesine çok sayıda üst yöneticinin vekâleten görev yaptığını öğrendik. Burada engellilerle ilgili sağlanacak çalışma koşullarının yaratılması onların yaşamında daha kendilerini iyi hissetmelerini sağlayacaktır. Bu anlamda atama bekleyen engelli öğretmenlerimizin bir an önce ataması yapılmalıdır. Ayrıca vermiş olduğumuz Kanun Teklifi doğrultusunda Kamuda % 3 olan oran % 6’ya çıkarılmalı ve ben çalışırım diyen bütün engellilere iş sağlanmalıdır” dedi.

“3600 EK GÖSTERGE AYIRIM YAPILMADAN TÜM KAMU ÇALIŞANLARINA VERİLMELİ”

Geçtiğimiz dönemde öğretmenler için verilen müjdelerden, 1. ve 2. 100 günlük planda; öğretmenlere, polislere, hemşirelere, din görevlilerine vaat edilen 3600 ek göstergenin de hala çıkmadığını hatırlatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Son olarak 24 Kasımdan önce Milli Eğitim Bakanının ‘müjde’ diye açıkladığı 3600 ek gösterge sözü üzerinden bir 24 Kasım geçti, ikinci 24 Kasım geldi. Burada beklenti ek 3600 göstergeydi. Bildiğiniz gibi ilk açıklanan yüz günlük programda öğretmenler için 3600 ek göstergenin çıkarılacağı söylenmişti. 2. 100 günde de yazıldı. Ama şu ana kadar 3600 gösterge için hiçbir şey yapılmadı. Bunun yanı sıra hemşire, polis, din görevlisi için seçim öncesinde neredeyse tüm partilerin ek 3600 gösterge sözü vardı. Bu 3600 ek gösterge sözünün de bir an önce gerçekleşmesini talep ediyoruz. Burada belirtmekte fayda var. Ek 3600 gösterge için ben Kanun Teklifi verdim ve devlette görev yapan tüm memurlar için bunun çıkmasını istiyorum. Bir an önce yasallaşmasını talep ediyorum” dedi.

“ÜNİVERSİTELİ İŞÇİLERİN ÖZLÜK HAKLARINI VERİN”

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, son olarak üniversiteli işçilerin özlük haklarının verilerek onlarında statülerinin hak ettiği biçime taşınması yönünde verilmiş sözlerin tutulması gerektiğini vurguladı.