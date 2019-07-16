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CHP'li Gürer: “Kiraz üreticisi çok dertli”

Torosların Bolkar dağları eteklerinde yer alan; Beyağıl, Darboğaz, Porsuk, Kılan, Emirler köyünde kiraz hasadı başladı. 2 bin 619 dekar alanda 30 bin ton kiraz üretimi yapılan bölgeyi ziyaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, üreticilerle görüştü, dertlerini dinledi.

CHP'li Gürer: “Kiraz üreticisi çok dertli”

Torosların Bolkar dağları eteklerinde yer alan; Beyağıl, Darboğaz, Porsuk, Kılan, Emirler köyünde kiraz hasadı başladı. 2 bin 619 dekar alanda 30 bin ton kiraz üretimi yapılan bölgeyi ziyaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, üreticilerle görüştü, dertlerini dinledi.

16 Temmuz 2019 Salı 10:05
CHP'li Gürer: “Kiraz üreticisi çok dertli”

CHP Niğde Milletvekili  Ömer Fethi Gürer,  kiraz üretiminin bölge için önemli  bir gelir kaynağı olduğunu ve kiraz üretiminin üreticiyi bu yılda mutlu etmediğini belirtti. Tüketicinin kirazı yüksek fiyatla almasına tepki gösteren Gürer, “Üreticiden kiraz alım fiyatını  tüccar belirliyor. Serbest piyasada ürün, kalitesine göre fiyatlanıyor. Tüccar kirazı, 6-8 lira aralığında alıyor, bu fiyat üzerinde asla alım yapmıyor. Bu fiyat geçen yılın fiyatı. İlaç, gübre fiyatları almış başını gidiyor, girdilerdeki artışı üretici fiyata yansıtamıyor. Olacak iş değil, fiyatı tüccar belirliyor” dedi.

“DÜNYA’YA KİRAZ SUNAN ULUKIŞLA’DA TESİS YOK!”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kirazda tüccarın belirleyici unsur olmasının, üreticinin ürününü dalından topladığı an satmak zorunda kalmasına neden olduğunu belirtti. Niğde Ulukışla’da yetişen kirazın dünyanın farklı ülkelerine gönderildiğini anımsatan Gürer, “Bölgede bir paketleme tesisi bile yok. Ürünü koruyup saklayacak bir depo yok. Niğde lisanslı depoculuk desteği almıyor. Bölgede, Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Desteklerinden yararlanmayan tek il durumunda. Ayrıca bölgede sulama suyu sorun, bakımı masraflı olan kiraz, farklı doğa  olaylarının da tehdidi altında” dedi.

Tarımın genel sorunlarının kiraz içinde geçerli olduğunu söyleyen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Kooperatifleşme yeterince gelişmemiş, üründen daha çok fayda sağlayacak tesisler olmayınca ürün elde kalmasın diye üretici kaderine razı olup ürününü yok fiyatına satıyor. Girdi fiyatları düşse, üretim maliyeti de düşer ve kiraz pazara daha uygun fiyatla gider. Plansızlık, gereken desteklerin verilmemesi üretici için sıkıntı yaratıyor. Bölge kirazları dünyada kabul görüyor, farklı ülkelere gidiyor. Ayrıca beyaz kiraz kozmetik üretiminde de kullanılıyor. Kalibresi, tadı, şeker oranı ile Avrupa’da en çok tercih edilen kirazın yetiştiği bölgede üreticinin beklentisi; iktidarın, gerekli  desteği vermesidir” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
chp li gürer kiraz üreticisi çok dertli
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