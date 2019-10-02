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CHP'li Gürer: "İşsizlik artıyor ama o Bakanlıktaki kadrolar boş!”

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in yöneltmiş olduğu, ‘engellilerle ilgili seminerlere, engelli personel istihdamına, binaların engellilerin erişime uygunluğuna ilişkin ve Ticaret Bakanlığında farklı istihdam türlerine göre çalışan personel sayısına ve boş kadro bulunup bulunmadığına ilişkin’ soru önergelerine Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’dan yanıt geldi.

CHP'li Gürer: "İşsizlik artıyor ama o Bakanlıktaki kadrolar boş!”

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in yöneltmiş olduğu, ‘engellilerle ilgili seminerlere, engelli personel istihdamına, binaların engellilerin erişime uygunluğuna ilişkin ve Ticaret Bakanlığında farklı istihdam türlerine göre çalışan personel sayısına ve boş kadro bulunup bulunmadığına ilişkin’ soru önergelerine Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’dan yanıt geldi.

02 Ekim 2019 Çarşamba 11:16
CHP'li Gürer: "İşsizlik artıyor ama o Bakanlıktaki kadrolar boş!”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlık bünyesinde 7 bin 792 adet boş kadro bulunduğunu bildirirken, 493 engelli personel istihdam edildiğini söyledi..

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in engellilerle ilgili seminerlere, engelli personel istihdamına, binaların engellilerin erişime uygunluğuna ilişkin yanıtında Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Engellilerle iletişim konusunda engelli vatandaşlar ile iletişimin artırılmasına yönelik 128 personele "Temel Düzey İşaret Dili Eğitimi" verildiğini ifade etti. 

Ticaret Bakanlığında görev yapan engelli personel sayısını açıklayan Bakan Pekcan, Engelli Personel Sayısını, 356’sı erkek, 137’si kadın olmak üzere 493 olarak açıklarken, engelli üniversite mezunu 425 personel olduğunu bildirdi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in yazılı soru önergesinde, “Bakanlık ve bağlı kurum kuruluşlarda engelli hakları, engellileri anlamak ve engelliler ile iletişim konulu seminerler verilmekte midir? Kaç kişi bugüne kadar bu seminerlerden yararlanmıştır kurumunuzda kaç engelli (kadın erkek dağılımlı) çalışmaktadır. Kaç üniversite mezunu engelli çalışmaktadır Kurum binaları engellilerin erişimine uygun mudur? Kaç bina engelli girişine göre düzenleme yoktur? Engelli ve kronik hastalığı olan çalışanlara yönelik iş sağlığı ve güvenliği konusunda gereken düzenlemeler sağlanmış mıdır?” şeklindeki soruları yer alıyor.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in Ticaret Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda farklı istihdam türlerine göre çalışan personel sayısına ve boş kadro bulunup bulunmadığına ilişkin önergesine verdiği yanıtta ise Bakan Pekcan, Bakanlıkları bünyesinde 18.119 adet memur, 1.623 adet sözleşmeli, hizmet alımı kapsamında ise 56 adet kişinin görev yapmakta olduğunu belirterek çeşitli unvan ve derecelerde 7.792 adet boş kadro bulunduğunu açıkladı.

Bakan Pekcan Ticaret Bakanlığında mevsimlik ve geçici işçi olarak personel çalışmadığını ayrıca ifade etti.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer soru önergede ise, “Bakanlığınızda ve bağlı kurum kuruluşlarda kadrolu çalışan memur sayısı ne kadardır? Bakanlığınızda ve bağlı kurum kuruluşlarda kadro boşluğu var mıdır? Bakanlığınızda ve bağlı kurum kuruluşlarda sözleşmeli olarak çalışan sayısı ne kadardır? Bakanlığınızda ve bağlı kurum kuruluşlarda hizmet alım kapsamında çalışan sayısı ne kadardır? Bakanlığınızda ve bağlı kuruşlarda mevsimlik ve geçici işçi olarak çalışan var mıdır?” şeklindeki sorular yer alıyor..

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer konuyla ilgili açıklamasında, “Bakanın verdiği bilgiye göre 7 bin 792  kadro boş. İki milyona yakın üniversite mezunu işsiz, geniş tanımlı 8 milyon işsiz var. Cumhurbaşkanı özel sektöre işçi alın çağrısı yapıyor ama Ticaret Bakanlığında dahi 7. 792 boş kadro var. Bu kadrolar bir an önce doldurulmalıdır” dedi.

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