CHP'li Gürer: “Burs alan kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısını geçti”

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesine yanıt veren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, bu yıl burs alan kız öğrenci sayısının 252 bin 427, erkek öğrenci sayısının ise 164 bin 402 olduğunu bildirdi.

Bursta kız öğrenciye pozitif ayrımcılık gözlemlenirken vatani görevini yerine getirenlerin borçlarının da durumlarını belgelendirmeleri halinde askerlikleri süresince ertelendiğini belirten Kasapoğlu, bundan yararlananların borçlarına endeks uygulanmadığına dikkati çekti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “2017 ve 2019 yılları arasında üniversite öğrencisi iken devletten geri ödemeli kredi ya da burs alan öğrenci sayısı kaçtır? Burs alan öğrenciler arasında kız erkek dağılımı sayısal verilere bakıldığında ne kadardır? Üniversite mezunu olup devlete burs ve kredi borcu bulunan kişi sayısı kaçtır? Mezuniyet sonrasında geri ödeme süresi zarfında ödeme yapmayan kişi sayısı kaçtır? Mezuniyet sonrasında ödeme yapılmadığından dolayı yasal takip süreci başlatılan kişi sayısı kaçtır? Bu bağlamda bir düzenleme düşünülmekte midir?” şeklindeki soruları yönlendirmişti.

Öğrenim kredisi almış öğrencinin borcunu, öğrenim gördüğü okulun normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren 2 yıl, lisansüstü eğitim görmesi halinde ise 4 yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı sürede ve aylık dönemler halinde ödemesi gerektiğini aktaran Kasapoğlu, öğrenim kredisi alan öğrencilerin sigortalı bir işte çalışıncaya kadar kredi borcunu ödeme zorunluluğunun bulunmadığına, sigortalı bir işe girene kadar bu borcu erteleyebileceğini vurguladı.

Kasapoğlu, "Herhangi bir işte çalışmayan öğrenci, borcu başladığı ay dahi borcunun e-devlet aracılığıyla ertelenmesini talep ederse, borcu her defasında bir yıl olmak üzere SGK ile ilişkisi kurulana kadar ertelenmektedir. Öğrenci borcunu taksitler halinde aksatmadan ödemekteyken işten çıkması ve SGK ile ilişkisinin sona ermesi halinde yine bir yıllık borç erteleme talebinde bulunabilmektedir." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığına devredilen alacakların tahsili ve ödeme kolaylığı sağlanması amacıyla 2011, 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında kredi borçlarının yeniden yapılandırılmasının sağlandığını da hatırlattı. İlgili kanun gereği borç taksitlerini iki defa aksatan borçluların, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına bildirildiğini anlatan Kasapoğlu, tahsilatın vergi dairelerince yapıldığını belirtti.

Bakan Kasapoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"2017 yılında 1 milyon 190 bin 856 öğrenciye öğrenim kredisi, 432 bin 292 öğrenciye burs; 2018 yılında 1 milyon 171 bin 507 öğrenciye öğrenim kredisi, 451 bin 751 öğrenciye burs verilmiştir. 2019 yılında 1 milyon 196 bin 282 öğrenciye öğrenim kredisi, 416 bin 829 öğrenciye burs verilmiştir. Bu yıl burs alan kız öğrenci sayısı 252 bin 427 iken, erkek öğrenci sayısı 164 bin 402'dir."

“5 MİLYON BORÇLUNUN 280 BİNİ YASAL TAKİPTE”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Üniversite mezunu olup devlete burs ve kredi borcu bulunan kişi sayısı kaçtır? Mezuniyet sonrasında geri ödeme süresi zarfında ödeme yapmayan kişi sayısı kaçtır? Mezuniyet sonrasında ödeme yapılmadığından dolayı yasal takip süreci başlatılan kişi sayısı kaçtır? Bu bağlamda bir düzenleme düşünülmekte midir? Şeklindeki sorularımıza Bakan yanıt vermedi. Türkiye'de Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) borçlarını ödeyemeyen öğrencilerin sayısı 5 milyona ulaştı, 280 bin üniversite mezunu hakkında ise yasal işlem başlatıldı. Öğrenim kredisi borcunu ödeyemeyen kişilerin maaşlarına da haciz konulduğunu da unutmamak gerekir. Sayın Bakan bunlardan söz etmezken verdiği yanıtla olumsuz durumu olumlu gibi yansıtmaya çalışmaktadır” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının ertelenmesi için kanun teklifini TBMM’ye sunduğunu da hatırlattı.

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