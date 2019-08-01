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CHP'li Gürer, Annelere Sigorta Öncesi Doğum Borçlanmasını Meclis Gündemine taşıdı

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in yazılı soru önergesini yanıtlayan Bakan Selçuk, doğum borçlanması bekleyen annelere kötü haber verdi

CHP'li Gürer, Annelere Sigorta Öncesi Doğum Borçlanmasını Meclis Gündemine taşıdı

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in yazılı soru önergesini yanıtlayan Bakan Selçuk, doğum borçlanması bekleyen annelere kötü haber verdi

01 Ağustos 2019 Perşembe 09:51
CHP'li Gürer, Annelere Sigorta Öncesi Doğum Borçlanmasını Meclis Gündemine taşıdı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yanıtlanması istemiyle yöneltmiş olduğu, ‘Çalışan kadınların SGK öncesi dönemde doğum süresi için emeklilik borçlanması yapabilmesi hakkındaki taleplere ilişkin’ yazılı soru önergesine Bakan Selçuk’tan yanıt geldi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yanıtlanması istemiyle, “Doğum yaptıktan sonra çalışma hayatında yer alan kadınların da doğum borçlanmaları yapabilmeleri adına bakanlığınızca çalışma yapılması düşünülmekte midir?” şeklindeki sorusunu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a yöneltti.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in yazılı soru önergesine yanıt veren ile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrası ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yaşaması şartlarıyla talepte bulunulan sürelerin borçlanılabileceği hüküm altına alınmıştır” yanıtını verdi.

GÜRER’İN KANUN TEKLİFİ BEKLİYOR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çocuğunu dünyaya getirdikten sonra iş hayatına başlayan annelerin de sigorta kaydı yokken yaptığı doğum için borçlanma yaparak emeklilikte eksik prim günlerini tamamlamalarına olanak tanıyacak şekilde bir Kanun Teklifi hazırladığını ve bunu TBMM’ye sunduğunu anımsattı. Gürer, “Çalışma hayatına atılmadan önce doğum yapan anneler, sigortalılık öncesi dönemde dünyaya getirdiği çocukları için doğum borçlanması yapabilmelidir” şeklinde konuştu.

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