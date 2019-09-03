CHP'li Faik Öztrak: Tüik’in Enflasyonu İle Vatandaşın Enflasyonu Arasındaki Makas Açılıyor

CHP Ekonomi Politikaları Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, TÜİK’in açıkladığı 2019 Ağustos dönemi enflasyon rakamlarıyla ilgili yazılı basın açıklamasında şunları belirtti:

TÜİK’in bugün açıkladığı 2019 Ağustos ayına ait tüketici fiyatlarına göre Ağustos’ta tüketici enflasyonu yüzde 0,86; 12 aylık enflasyon ise yüzde 15,01 oldu. Türkiye’nin ismi, bu 12 aylık enflasyon oranıyla, dünya enflasyon liginde Angola, Etiyopya, Haiti, Liberya gibi ülkelerle anılmaya devam ediyor.

BAZ ETKİSİ ŞALI KALKTIĞINDA HANGİ HİKAYELERİ ANLATACAKLAR

Geçen yıl Ağustos ayında yaşanan krizle beraber enflasyon Ağustos-Ekim döneminde sıçradı. Geçtiğimiz yıl Ağustos-Ekim döneminde gerçekleşen yüksek enflasyon rakamları, endeksten çıkmaya başladığı için 12 aylık enflasyon rakamları bu ay ve önümüzdeki iki ay boyunca düşecek. Baz etkisiyle enflasyonun düşeceğini dikkate alarak kamu zamlarına hız veren iktidar, Kasım ve Aralık aylarında enflasyonun üzerinden baz etkisi şalı kalktığında ve enflasyon yeniden yükselmeye başladığında, millete acaba hangi hikayeleri anlatacak?

İTO’NUN İSTANBUL ENFLASYONU, TÜİK’İ ÜÇE KATLADI

TÜİK’e göre İstanbul’da gerçekleşen tüketici enflasyonu Ağustos’ta yüzde 0,95; İstanbul Ticaret Odası’nın İstanbul için açıkladığı enflasyon oranı ise yüzde 2,53 oldu. İTO’nun açıkladığı İstanbul enflasyonu TÜİK’in açıkladığının neredeyse 3 katı.

RESMİ ENFLASYON İLE GERÇEK ENFLASYON ARASINDAKİ MAKAS AÇILIYOR

Diğer taraftan son kamu zamları, Ağustos enflasyonunu 1,24 puan yukarı çekti. Bu zamlar çıkarılırsa, TÜİK’e göre tüketici fiyatlarının artmadığı, aksine yüzde 0,38 düştüğü anlaşılıyor. Milletin cüzdanındaki yangın büyürken, devletin rakamlarına bu yangın nedense bir türlü yansımıyor. TÜİK’in enflasyonu ile vatandaşlarımızın yaşadığı gerçek enflasyon arasındaki makas her geçen gün biraz daha fazla açılıyor.

EN BÜYÜK SERMAYE GÜVENDİR

Kurumların en önemli sermayesi güvendir. Saray Damadını ekonominin başına, Damat da arkadaşını ekonominin performansını gösteren rakamları üreten kurumun başına getirirse ne millete ne de piyasalara güven verebilirsiniz.

TÜİK BU FİYATLARI NEREDEN ALDIĞINI AÇIKLASIN, MİLLET DE FAYDALANSIN

İçinde bulunduğumuz ekonomik krizin tüm yükü vatandaşlarımızın ve reel sektörümüzün sırtına yüklenirken, yurttaşlarımız hayat pahalılığı ve işsizlik arasında eziliyor. Vatandaş çarşıda ve pazarda TÜİK’in bulduğu fiyatları bulamıyor. TÜİK’in milletimize yapacağı en büyük iyilik, fiyatları nerelerden topluyorsa milletimize bunların açık adresini vermesi olacaktır. Vatandaşlarımız TÜİK’in bulduğu bu ucuz ve uygun fiyatlardan alışveriş yapmaktan mahrum edilmemelidir.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA