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CHP'li Emir: Alkollü içki fiyatının bütçe açığını kapama bahanesiyle sürekli artırılması, ölümlere sebep oluyor

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, alkollü içki fiyatlarına yapılan zamlarla ilgili olarak "Hükümetin bütçe açığını kapama bahanesiyle alkollü içki fiyatını sürekli artırması yurttaşların ölümüne sebep olmaktan başka bir işe yaramıyor" dedi.

CHP'li Emir: Alkollü içki fiyatının bütçe açığını kapama bahanesiyle sürekli artırılması, ölümlere sebep oluyor

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, alkollü içki fiyatlarına yapılan zamlarla ilgili olarak "Hükümetin bütçe açığını kapama bahanesiyle alkollü içki fiyatını sürekli artırması yurttaşların ölümüne sebep olmaktan başka bir işe yaramıyor" dedi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 08:26
CHP'li Emir: Alkollü içki fiyatının bütçe açığını kapama bahanesiyle sürekli artırılması, ölümlere sebep oluyor

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, son dönemde sahte içki dolayısıyla Türkiye'de yaşanan ölümleri mercek altına aldı.

Daha önce de metil alkol içeren sahte içkiler nedeniyle yaşanan ölümler ve bununla ilgili gereken önlemlerin alınması amacıyla araştırma önergesi veren Emir, sahte içki üretimi ve tüketiminin artık yaygın bir toplumsal sorun haline geldiğini, son 5 yıllık bütçe incelendiğinde alkollü içeceklere uygulanan ÖTV zamlarının beklenen gelir artışını bütçeye yansıtmadığını söyledi.

Emir’in bu konuda hazırladığı çalışmada şu tespitler yer aldı:

'1 AYDA 23 KİŞİ'

"Temmuz başından bu yana, sadece Adana’da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 12 kişi yaşamını yitirirken Mersin, Osmaniye ve Niğde’den gelen haberler ile son 1 ay içinde 23 kişi hayatını kaybetti. Bu ölümlerin en önemli nedeni ekonomik krizle alım gücü sürekli düşen yurttaşlarımızın kaçak içkiye yönelmesidir. Özellikle alkollü içeceklere uygulanan özel tüketim vergilerinin (ÖTV) aşırı oranda yükseltilmesi, alkollü içkilerin fiyatını çok yükseltti.

'ÖLDÜREN FİYAT ARTIŞI'

Hükümetin bütçe açığını kapama bahanesiyle alkollü içki fiyatını sürekli artırması yurttaşların ölümüne sebep olmaktan başka bir işe yaramıyor. Son 5 yıllık rakamlara bakıldığında içki fiyatları ne kadar artarsa artsın düşen tüketim ve kaçak içkiye yönelim sonucunda vergi gelirlerinin o oranda artmadığı ortaya çıkıyor.

'VERGİ GELİRİ FİYATI KADAR ARTMIYOR'

Son 5 yılda alkollü içki fiyatları ortalama yüzde 300 artırılırken beklenen gelir artışı sağlanamadı. 2014’te alkollü içeceklere ilişkin ÖTV tahsilatı 5 milyar 964 milyon 149 bin TL olurken bu rakam 2018’de 12 milyar 419 milyon 383 bin TL olarak gerçekleşti. Oransal olarak değerlendirildiğinde son 5 yılda alkollü içki satışından elde edilen ÖTV geliri yüzde 208 oranında arttı.

'ZAMLARIN ALTINDA BAŞKA BİR NEDEN OLMALI'

Alkollü içkilerden elde edilen gelirin genel bütçe gelirleri içerisindeki payı 2014’te yüzde 1.30 iken 2018’de ancak yüzde 1.47 olarak gerçekleşebildi. Ne kadar zam yapılırsa yapılsın devletin topladığı gelir artmamaktadır. O halde hükümetin sürekli olarak alkollü içkilere zam yapmasının bir başka nedeni olmalıdır.

'İÇKİYLE İDEOLOJİK SORUNU VAR'

Burada aranması gereken asıl neden, siyasi iktidarın alkol tüketen insanlarla olan ideolojik sorunudur."

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