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CHP'li Burhanettin Bulut: Kamu çalışanları fişleniyor mu?

Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin kamu çalışanlarına yönelik anketini Meclis gündemine taşıdı. Ankete katılan kamu çalışanlarından TC kimlik numarası istendiğini belirten Bulut, “Kamu çalışanları fişleniyor mu?” diye sordu.

CHP'li Burhanettin Bulut: Kamu çalışanları fişleniyor mu?

Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin kamu çalışanlarına yönelik anketini Meclis gündemine taşıdı. Ankete katılan kamu çalışanlarından TC kimlik numarası istendiğini belirten Bulut, “Kamu çalışanları fişleniyor mu?” diye sordu.

12 Temmuz 2019 Cuma 09:37
CHP'li Burhanettin Bulut: Kamu çalışanları fişleniyor mu?

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin kamu çalışanlarına yönelik anketini yazılı soru önergesiyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu. TBMM Başkanlığına Oktay’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Bulut,  Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin, kamu çalışanlarına yönelik anketinin Cumhurbaşkanlığı, Meclis, bakanlıklar, yerel yönetim, yargı gibi alanları kapsadığını belirtti.

TERFİ VE ATAMALAR LİYAKATE GÖRE Mİ YAPILIYOR?

İlk defa yapılan anketin amacının “Kamu kurum ve kuruluşları ile iştiraklerinde geliştirilmeye açık bulunan hususların belirlenmesi” olarak açıklandığını belirten Bulut sözlerini şöyle sürdürdü:

Ankette kamu çalışanlarına “Çalıştığım kuruma sadakat göstermenin görevim olduğunu düşünüyorum”, “Çalıştığım kurumda adaletli bir ücretlendirme sitemi olduğunu düşünüyorum”, “Çalıştığım kurumda terfi ve atamalar liyakate göre yapılır”, “Kurum içi veya kurum dışı farklı birimlere geçiş işlemi adildir”, “Amirlerime gerektiğinde rahatlıkla ulaşabiliyorum”, “Çalıştığım kurumda farklılıklara değer verilir”, “Çalıştığım kurumda kararlar şeffaf bir şekilde alınır”, “Çalıştığım kurumda üst yönetim etik değerlere uygun hareket eder” şeklinde sorular yöneltilmiştir.

KAMU ÇALIŞANLARI FİŞLENİYOR MU?

Bu soruların yanı sıra kamu çalışanlarının TC kimlik numaralarının da istenmesinin fişlenme kaygısı yarattığını belirten Bulut, Oktay’a şu soruları yöneltti:

-Anket soruları kim ya da kimler tarafından hazırlanmıştır?

-Anket sonuçları hangi kurum tarafından yorumlanacaktır?

-Ankete katılan kamu çalışanlarının TC kimlik numaralarının istenmesinin gerekçesi nedir?

ANKETTEN SAĞLIKLI SONUÇ NASIL ÇIKACAK?

-Kamu çalışanlarının TC kimlik numarasını istediğiniz anketten sağlıklı bir sonuç çıkacağını  düşünüyor musunuz?

-Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yapılan ankete kaç kişi katılmıştır?

-Ankete katılan kamu çalışanlarından herhangi biri hakkında soruşturma başlatılmış mıdır?

İYİLEŞTİRMEYE AÇIK OLAN HUSUSLAR HANGİLERİDİR?

-Anketin sonuçlarına göre geliştirilmeye açık bulunan hususlar hangileri olmuştur?

-Geliştirilmeye açık bulunan hususların iyileştirilmelerine yönelik herhangi bir somut adım atılmış mıdır?

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