CHP'li Budak’tan E-Haciz Uygulamasına Tepki!

TBMM Genel Kurulu’nda vatandaşın banka hesaplarına konulan e-hacizle ilgili konuşma yapan Çetin Osman Budak, Türkiye’de derin bir kriz olduğunu ancak AKP’nin bunu kabul etmediğini bildirdi. Budak, “Bu krizi tanımlamadan krizin çıkış yollarını da bulmanız da imkânsızdır” dedi.

Reel sektörün tamamında göstergelerin bozulduğunu ifade eden Budak, “

“Çok övündüğünüz ihracat rakamlarında büyüme oranları düşmüş. Peki, ithalat rakamları ne olmuş? İthalat rakamlarında da yüzde 17 daralma var. Yani Porsche, Ferrari falan değil; ara mal, sermaye malı ithalatında düşüş var. Güzel bir şey mi? Evet, güzel bir şey. İthalatı düşürürsünüz ama kendi iç kaynaklarınıza yönelirsiniz, yöneldiğiniz kaynaklarla da bütün refahı artırırsınız. Öyle bir durum söz konusu değil. İhracat önümüzdeki aylarda daralacak. Peki, bunun etkisi ne olacak? Kimse yatırım yapmıyor yani yatırımdan kaçıyor. Yatırımdan kaçmasının sebebi de can ve mal güvenliği. Can ve mal güvenliğinin olmadığı yerde yatırım olmaz, refah da olmaz” diye konuştu.

“VERGİ ÖDEME ALIŞKANLIĞINI YOK ETTİNİZ”

Hemen hemen her seçim öncesinde çıkarılan vergi aflarıyla milletin ödeme alışkanlıklarının yok edildiğinin altını çizen Çetin Osman Budak,

“İnsanlar da bir beklenti içinde vergilerini ödemiyor, ödeyemez durumda zaten, dükkânını döndüremiyor, oradaki vergiyle alakalı ödemediği rakamları kendi işini döndürmekte kullanıyor. Şimdi, bir de tebligat olmadan, bir uyarı yapmadan, hesaplarına eğer haciz koyarsanız bu esnafın -ki beş sene içinde 500 bin esnaf kepenk kapatmış- o esnafları batağa sürüklersiniz, iflasa sürüklersiniz” ifadelerini kullandı.

Kamunun elektronik haciz yapmadan önce vatandaşı mutlaka uyarması gerektiğini belirten Budak, şunları söyledi:

“3 milyon 300 bin kişiye e-haciz yapılmış. 3 milyon 300 bin kişi, bugün senedi varsa senedini ödeyemedi, protesto oldu, bugün çeki varsa, çekini ödeyemedi, karşılıksız çekten dolayı kara listeye girdi. Kara listeye girildiği zaman da bankalara gidersiniz, bankaların kapısı duvardır ve bugünkü realite budur. Adamın haberi yok, belki de tedarik edip ödeyecekti tebliğ etseniz, şu anda ödeyemez durumda. O yüzden reel sektörün şu anda ülke ekonomisini kalkındırabilmesi için önünün açılması lazım ama sizin on yedi yıldır ekonomi politikalarınız betona yatırımdan başka bir şey değildir. Üretime yatırım yapacaksınız ki 8 milyona yaklaşmış işsizliği ortadan kaldıracaksınız. Maalesef bu irade sizde yok”

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