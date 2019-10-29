Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 13°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

CHP'li belediyelerin 29 Ekim paylaşımına yoğun ilgi!

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP)'li belediyelerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla paylaştıkları mesajların yer aldığı video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

CHP'li belediyelerin 29 Ekim paylaşımına yoğun ilgi!

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP)'li belediyelerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla paylaştıkları mesajların yer aldığı video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

29 Ekim 2019 Salı 11:01
CHP'li belediyelerin 29 Ekim paylaşımına yoğun ilgi!

Sosyal medyada birbirini etiketleyen CHP'li belediyeler Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için mesajlarını tweet zinciri ile paylaştı.

Paylaşımlarında 'Sen Hep Benim Şarkılarımsın' adlı eserin sözlerini kullanan CHP'li belediyelerin videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü. 

Son Güncelleme: 29.10.2019 11:05
Anahtar Kelimeler:
chp li belediyelerin ekim paylaşımına yoğun ilgi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Askerlik Kanunu Teklifi Talimatı!
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Askerlik Kanunu Teklifi Talimatı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan; Türkiye'yi Suriye gibi, Irak gibi, Libya gibi yapabileceklerini sandılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan; Türkiye'yi Suriye gibi, Irak gibi, Libya gibi yapabileceklerini sandılar
Ankara'da Yeni Adalet Sarayı yapılacak
Ankara'da Yeni Adalet Sarayı yapılacak

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim