''CHP'li Belediyelerde Flaş Kadro Kararı''

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya 'CHP’nin belediyelerde kadro kararı' başlığı altında belediyelerde yaşanan ilginç gelişmeleri köşesine taşıdı.

Muharrem Sarıkaya'nın yazısından bölüm şöyle:

CHP’nin belediyelerde kadro kararı,

Yerel seçimin tartışmasız galibi CHP’de belediyelere yönelik ilginç gelişmeler yaşanıyor. Yerel seçim sonrası kaygı duyduğu konu belediyelerin örgütlenme yapıları. Bizzat CHP lideri Kılıçdaroğlu talimat vermiş, “Profesyonel olmayan bir tek yönetici ile çalışmayın” uyarısında bulunmuş. Partiden gelen taleplere uzun süre kapıların kapatılmasını istemiş. Özellikle de İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Mersin gibi yeni alınan belediyelerde…

Amaçlanan kısa sürede, herkesin üzerinde durduğu ama görünmeyen sorunları tespit edip çözümünü sağlamak. Bunlar CHP açısından dikkat çekici bir gelişme…

Çünkü CHP’nin yıllardır kamuda iş bulma olanağını kaybetmiş sosyolojik tabanının umudu belediyelere bağlamış, seçim kazanıldığında da bir umut kapısı gibi görünmüştü. Anlaşılan o ki orada da bir süre daha bekleyecekler. Bunun nasıl bir etki yaratacağını belki kısa sürede görmek olası olmayacak ama orta vadede CHP’nin de bu konuda sıkışacağı aşikar. Sonrasında nasıl bir yöntem bulur, onu da zaman gösterecek.

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