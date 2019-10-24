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CHP'li Bekir Başevirgen: İthalat Ülke Tarımına ve Çiftçiye İhanettir!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak çiftçilerin yaşadığı sorunları dile getirip, açıklanan tarımsal destekleri eleştirdi.

CHP'li Bekir Başevirgen: İthalat Ülke Tarımına ve Çiftçiye İhanettir!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak çiftçilerin yaşadığı sorunları dile getirip, açıklanan tarımsal destekleri eleştirdi.

24 Ekim 2019 Perşembe 18:52
CHP'li Bekir Başevirgen: İthalat Ülke Tarımına ve Çiftçiye İhanettir!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak çiftçilerin yaşadığı sorunları dile getirip, açıklanan tarımsal destekleri eleştirdi.

Bekir Başevirgen'in konuşması şöyle;

Çiftçisine destek olmak yerine köstek olmayı kendine vazife edinen iktidar, yıl biterken tarımsal destekleri açıkladı. Hayvancılık yine yok sayılmış, gübre desteği sadece buğday, arpa, çavdar, tritikale ve yulaf ürünlerinde var, diğer ürünlerde yok. Primde, buğday, arpa, çavdar ve yulaf üreticisi için de bir önceki yıla göre oldukça az miktarda destek var. Mazot desteğiyse ancak çiftçinin mazot giderinin yaklaşık yüzde 10'unu karşılıyor. Çiftçinin girdi maliyetlerine göre bu destekler çok düşük. Mazot, gübre, ilaç, sulamada kullanılan enerjideki artış hemen hepsinde yüzde 50'nin üzerinde. Çiftçi yine yok sayılmış, üretememesi için ne gerekiyorsa yapılmış. Çiftçinin bu şartlar altında dayanabilme şansı yok. İthalat kapıları ardına kadar açılıyor, bu, ülke tarımına ve çiftçiye ihanettir. 

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