CHP'li Barut: 30 Aydır Atamalar Neden Yapılmıyor?

Atama bekleyen meslektaşlarının her zaman yanında olan ve seslerini duyurmaya çalışan CHP Adana Milletvekili, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kanayan yaraya bir kez daha dikkat çekti. Meclis'te konuşan Barut, geçmiş dönem Tarım ve Orman Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın kamuya 10 bin 551 kişilik atama yapılacağı yönünde 30 ay önce söz verdiğini anımsattı. Verilen sözlerin yine tutulmadığını belirten Ayhan Barut, Ziraat, Gıda ve Su Ürünleri Mühendisleri ile Veteriner Hekim, Tekniker ve Teknisyen kadrolarının halen atanmadığını vurguladı.

"SARAYDA TARIM DÜŞMANI BİR LOBİ Mİ BULUNUYOR?"

Atama bekleyen Ziraat, Gıda ve Su Ürünleri Mühendisleri ile Veteriner Hekim, Tekniker ve Teknisyenlerin KPSS puanlarının 8 ay ay sonra geçersiz olacağına işaret eden Ayhan Barut, şöyle konuştu:



"KPSS puanları geçersiz kalarak ikinci bir mağduriyet içine düşecek olan ziraat mühendisleri, gıda ve su ürünleri mühendisleri, veteriner hekim gibi meslektaşlarım adına tekrar sesleniyorum. Önceki Bakan sayın Fakıbaba 2018 yılı için 3.500 kişi alacağını söylemiştir ama alınmamıştır. Yine, otuz ay önce 10.551 personel alımı için söz verilmiştir, bu söz de yerine getirilmemiştir. Bakan Pakdemirli de geçen yıl norm kadronun belirlenip buna göre atama yapılacağını söylemiştir. Sorguladığımızda, çalışmanın yapıldığını ve Saray'da Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'nde bekletildiğini duyuyoruz. Bu arada diğer bakanlıklara binlerce atama yapılırken Tarım Bakanlığına 2017 yılından beri tek bir atama yapılmamıştır. Bunun sebebi nedir? Sarayda tarım düşmanı bir lobi mi bulunmaktadır? İşte 'tek adam ve saray devleti' tespitimizi doğrulayan durum tam da budur. Hangi branşlara kaç kişinin ve ne zaman atanacağının açıklanmasını istiyoruz."