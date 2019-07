CHP'li Ali Keven Yozgat Valisi Kadir Çakır'a Görevini Hatırlattı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat’ın ulusal basında Yozgat Valisi Kadir Çakır’ın yaptığı 15 Temmuz konuşması ile gündeme gelmesi hakkında açıklamada bulundu.

“Yozgat Valisi Sayın Kadir Çakır’ın 15 Temmuz anma toplantısında yapmış olduğu konuşma maalesef siyasi parti konuşması gibi olduğu için kamuoyunda pek çok kesim tarafından eleştirildi. Bu konuşmanın içeriği ulusal basında da yer aldı. Ben şahsım adına Yozgat isminin bu şekilde gündem olmasını üzüntüyle karşıladım. Biz isteriz ki Yozgat ismi her zaman iyi anılsın. Ancak Sayın Vali’nin konuşmasının içeriği ve üslubu, her ne kadar ülkemiz mülki amirlerin bu tarz siyasi propaganda yapmasına defalarca tanık olmuş olsa da, kabul edilemez bir durumdur. Sayın Vali umarım bu tarz konuşmaların siyasi içerikte değil de devlet geleneğine uyumlu bir içerikte olmasına bundan sonra dikkat eder. Yozgat isminin kamuoyunda iyi anılmasını ve Sayın Vali’nin Yozgat’ın sorunlarıyla daha yakından ilgilenmesini temenni ediyorum. Yozgat’ta yarım kalan kamu yatırımlarını takip etmesini ve havaalanı gibi, hızlı tren inşaatı gibi projelerin bir an önce hizmete açılması için çaba sarf etmesini temenni ediyorum.”

Ne Olmuştu;

Yozgat Valisi Kadir Çakır, 15 Temmuz Anma etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanın bir konuşma yapmış ve konuşma esnasında Ak Parti'yi ve Erdoğan'ı öven sözler sarf etmişti. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından Yozgat Valisi Kadir Çakır gündem olmuştu.

İşte o konuşma;

