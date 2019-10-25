CHP'li Ahmet Akın'dan Dijital Çağ Analizi!

Dünya büyük bir değişim yaşarken, gerek toplumsal gerekse ekonomik tüm süreçler endüstri 4.0 üretim şeklinin getirdiği yeniliklere adapte olmaya çalışıyor. CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın, Türk iş dünyasının bu sürece adaptasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Geleceğin dünyasında Türkiye’nin önemli bir yere sahip olması için dijital dönüşüm trendlerinin yakından takip edilmesi gerektiğini söyleyen Ahmet Akın, “Sanayide küresel rekabet dijital dönüşüm ile farklı bir boyuta taşındı. Eskiden sanayide yalnızca stok malzeme büyüklüğü, üretilen ürünün hangi ülkelere gönderildiği gibi değerler önemliyken artık üretim ve dağıtım süreçlerinin dijitalleşmesi, yapay zeka sistemleri ile tüm yapının tek bir çatı altında yönetilebilmesi gibi gelişmeler öne çıkıyor. Yapılan araştırmalar şirketlerin yüzde 70’nin karlılığını IoT sistemlerine borçlu olduğunu gösteriyor” dedi.

Küresel ticaret hacminin yüzde 46’sını etkileyeceği öngörülen dijital dönüşümün, Avrupa Birliği’nin(AB) de öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirten Ahmet Akın şöyle konuştu: “Türkiye’de de sanayi şirketleri, Endüstri 4.0 sürecini Yeni Sanayi Devrimi olarak nitelendirerek, önemli aksiyon planlarını hazırlamaya başlamak zorunda. Artık robotik süreçler, büyük veri, bulut bilişim ve siber güvenlik gibi alanlarda sanayi şirketleri gerekli platformların oluşmasına zemin hazırlamalı. Mevcut iş gücünün daha aktif olarak kullanılmasına yardımcı olacak dijital dönüşüm aynı zamanda akıllı üretim ile büyüme hacminin artmasını sağlayacaktır”.

ARTIK VAKİT KAYBETMEYELİM

Global İnovasyon İndeks tarafından açıklanan 2019 verilerine göre 129 ülke arasında 49. ülke olduğumuzu söyleyen Ahmet Akın, “Türkiye, dijital dönüşüm konusunda artık daha hızlı hareket etmeli. İsveç, Amerika ve Hollanda gibi devler liginde daha üst sıralara çıkarak, ihracat oranlarımızı artırmalıyız. Endüstri 4.0 ile yıllık stok seviyelerinde yüzde 2,6 düşüş sağlanabilirken, depo ve buna bağlı maliyetler de düşürülerek daha akıllı stok yönetimi de sağlanabilir” diye konuştu.

Türkiye’nin “Yeni Sanayi Devrimi” yol haritasını belirlerken, kamu ve özel sektördeki tüm paydaşların ortak hareket etmesinin ülkemizin uluslararası pazardaki gücünü de etkileyeceğini de belirten CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Üretim sektöründe yapılacak Ar-Ge yatırımları ve çalışmaları, üretim sürecini hızlandırarak, hatalı ürün üretimini minimuma indirmeye yardımcı olurken, hizmet alanında da sunulan kaliteyi artıracaktır. Artık üretim alanındaki her bir ürün, araç ve makineler insan ve internet aracılığı ile birbirine bağlı durumda. Yapılan yatırımlar kısa sürede enerji tasarrufu ve üretimi alanındaki harcamaların da düşmesini sağlayacaktır. Dijital dönüşümün sağladığı fırsatları iyi değerlendirebilirsek Türkiye, diğer ülkelere göre düşük olan rekabet avantajını artırarak, dünya üretim değer zincirinden daha fazla pay alabilecektir.”

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