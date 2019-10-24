CHP'li Ahmet Akın: 3 Gençten Biri İşsiz! KYK Borçları Silinsin!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak her 3 gençten birinin işsiz olduğunu ifade ederek, Öğrenim Kredisi Borçlarının silinmesi gerektiğini yineledi.

Ahmet Akın şunları söyledi;

Genç işsizlik oranı resmî verilere göre yüzde 27,1 yani neredeyse 3 gençten 1'i işsiz durumda. İş sahibi gençlerimizse yoksul durumda. İş ve aş yaratamayan bir iktidarla karşı karşıyayız ve yıllar içinde borçlu da mezunlar yaratan bir iktidar. Öğrenim kredisi borcunu ödeyemeyen üniversite mezunu sayısı 5 milyonu buldu. Hasbelkader bir iş bulmuş yeni mezunların da maaşlarına haciz konuluyor. Bugüne kadar 217 bin gencimizin maaşı hacizli durumda.

Öğrenim kredisi borçlarının silinmesi için defalarca buradan iktidara seslendik. Verdiğimiz kanun teklifleri reddediliyor, işleme alınmıyor. Bu kanayan yaraya pansuman olacak çözüm önerilerimize kulak tıkıyorsunuz. Gençlerimiz bir gecede vergi borçları silinen yandaş şirketlerden daha değerlidir.