CHP Kurultaya Gidiyor!..

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kurultay krizi tüm hızıyla devam ediyor. CHP içerisindeki muhalif kesim olağan üstü kurultay için delegelerden imza toplamaya başlamıştı. 15 günlük imza sürecinin sonuna gelince bugün saat 16:00'da CHP'li Gaye Usluer ve Yaşar Tüzün önderliğindeki muhalif heyet CHP Genel Merkezi'ne toplanan imzaları teslim ettiler. İşte teslim edilen imzaların sayısı...

CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer’in açıklamasına göre; olağanüstü kurultay çağrısına 1240 delegeden 630’u ıslak imza verdi. Bu da gerekli imzaların toplandığı anlamına geliyor.

İMZALAR TOPLANDI, CHP'DE ŞİMDİ NE OLACAK?

Bu rakamlar sonucu CHP’nin en kısa sürede olağanüstü kurultaya gitmesi bekleniyor.

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