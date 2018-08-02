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CHP Kurultaya Gidiyor!..

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kurultay krizi tüm hızıyla devam ediyor. CHP içerisindeki muhalif kesim olağan üstü kurultay için delegelerden imza toplamaya başlamıştı. 15 günlük imza sürecinin sonuna gelince bugün saat 16:00'da CHP'li Gaye Usluer ve Yaşar Tüzün önderliğindeki muhalif heyet CHP Genel Merkezi'ne toplanan imzaları teslim ettiler. İşte teslim edilen imzaların sayısı...

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CHP Kurultaya Gidiyor!..

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kurultay krizi tüm hızıyla devam ediyor. CHP içerisindeki muhalif kesim olağan üstü kurultay için delegelerden imza toplamaya başlamıştı. 15 günlük imza sürecinin sonuna gelince bugün saat 16:00'da CHP'li Gaye Usluer ve Yaşar Tüzün önderliğindeki muhalif heyet CHP Genel Merkezi'ne toplanan imzaları teslim ettiler. İşte teslim edilen imzaların sayısı...

02 Ağustos 2018 Perşembe 15:32
CHP Kurultaya Gidiyor!..

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kurultay krizi tüm hızıyla devam ediyor. CHP içerisindeki muhalif kesim olağan üstü kurultay için delegelerden imza toplamaya başlamıştı. 15 günlük imza sürecinin sonuna gelince bugün saat 16:00'da CHP'li Gaye Usluer ve Yaşar Tüzün önderliğindeki muhalif heyet CHP Genel Merkezi'ne toplanan imzaları teslim ettiler. İşte teslim edilen imzaların sayısı...

CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer’in açıklamasına göre; olağanüstü kurultay çağrısına 1240 delegeden 630’u ıslak imza verdi. Bu da gerekli imzaların toplandığı anlamına geliyor.

İMZALAR TOPLANDI, CHP'DE ŞİMDİ NE OLACAK?

Bu rakamlar sonucu CHP’nin en kısa sürede olağanüstü kurultaya gitmesi bekleniyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 02.08.2018 15:55
Anahtar Kelimeler:
KurultayMuhaliflerCumhuriyet Halk PartisiChp
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