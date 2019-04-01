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CHP İzmir Narlıdere’de Rekor Kırdı!

Cumhuriyet Halk Partisi, İzmir'in Narlıdere ilçesinde aldığı yüzde 79.42'lik oy oranıyla Türkiye genelinde rekor kırdı.

CHP İzmir Narlıdere’de Rekor Kırdı!

Cumhuriyet Halk Partisi, İzmir'in Narlıdere ilçesinde aldığı yüzde 79.42'lik oy oranıyla Türkiye genelinde rekor kırdı.

01 Nisan 2019 Pazartesi 07:59
CHP İzmir Narlıdere’de Rekor Kırdı!

Cumhuriyet Halk Partisi, İzmir'in Narlıdere ilçesinde aldığı yüzde 79.42'lik oy oranıyla Türkiye genelinde rekor kırdı.
 

31 Mart 2019 Yerel seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre CHP, Türkiye genelindeki oy rekorunu İzmir’in Narlıdere ilçesinde kırıldı.

Narlıdere’de oyların yüzde 79.42’si CHP’ye verildi. Narlıdere’yi yüzde 71.51 ile Karşıyaka, yüzde 70.23 ile Güzelbahçe, yüzde 67.82 ile Urla ve yüzde 67.17 oy oranı ile Balçova izledi. CHP’nin en az oy oranı yüzde 36.29 ile mevcut belediye başkanı Ufuk Sesli’nin aday gösterildiği Bayındır ilçesinde oldu.

Narlıdere'nin yeni belediye başkanı Ali Engin, ilçenin ekonomisini en az 2 kat büyüteceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Örgütün her kademesinde çalıştım. İzmir’de iş insanıyım. Siyasi tecrübemle sosyal ve iş tecrübemi bu kampanyaya yansıttım. Örgütümüzle de iletişimin ne olduğu ne kadar önemli olduğunu bilen bir kişiyim. Örgütümü bu sürede birleştirdim. Sorunları, gelecek vizyonunu kısa sürede belirledik. Kentin altyapısını, ekonomisini daha üst düzeye çıkarmada insanlarımızı ikna ettim. Örgütümüze teşekkür ediyorum. Belediye çalışanlarımızla, STK, muhtar ve meclis üyeleriyle ortak çalışıp Narlıdere’nin ekonomisini en az 2 misli büyüteceğiz. Narlıdere’yi bir kültür ve sanat merkezi yapacağız. Günde en az 15 saat çalışacağız, 5 yılın sonunda mutlaka bu hedefleri gerçekleştireceğizaçıklamasındabulundu."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 01.04.2019 10:23
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