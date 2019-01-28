CHP İzmir Belediye Başkan Adayını ve 144 belediye başkan adayını daha açıkladı!

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer oldu. Hakkari'de Metin Koparan, Kırklareli'nde Mehmet Tuna Soykan, Rize'de Ayhan Akyüz ve Zonguldak'ta Şenol Şanal aday gösterildi. Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Yaklaşık 100 belediyemiz kaldı, bunları da önümüzdeki hafta açıklamış olacağız. Ve tüm belediye başkan adaylarımızı açıklayarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.