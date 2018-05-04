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CHP, İYİ Part, SP ve DP İttifakının Adı Belli Oldu-Cumhur İttifakının Karşısına O İsimle Çıkacaklar

Beklenen son dakika açıklaması geldi. CHP, İYİ Parti, SP ve DP'nin seçim ittifakının adı belli oldu.

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CHP, İYİ Part, SP ve DP İttifakının Adı Belli Oldu-Cumhur İttifakının Karşısına O İsimle Çıkacaklar

Beklenen son dakika açıklaması geldi. CHP, İYİ Parti, SP ve DP'nin seçim ittifakının adı belli oldu.

04 Mayıs 2018 Cuma 21:09
CHP, İYİ Part, SP ve DP İttifakının Adı Belli Oldu-Cumhur İttifakının Karşısına O İsimle Çıkacaklar

Beklenen son dakika açıklaması geldi.

Geçtiğimiz gün yapılan açıklamada CHP, İYİ Parti,, Saadet Partisi ve DP'nin Milletvekili seçimleri için ittifak kurduğu belirtildi. Bu ittifakın adının ne olacağı büyük bir merak konusuydu. 

Edinilen son dakika bilgilerine göre CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve DP'nin oluşturduğu 4'lü ittifakın adının "Millet İttifakı" olarak belirlendiği belirtildi.

KPSSCAFE.COM.TR |ANKARA
Kaynak Yeniçağ: Muhalefet ittifakının adı belli oldu 

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Son DakikaSeçim IttifakıMillet Ittifakı
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Fırat 1 saat önce

Kisaca Şerittifakı desek daha doğru olmazmı?

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