CHP, İYİ Part, SP ve DP İttifakının Adı Belli Oldu-Cumhur İttifakının Karşısına O İsimle Çıkacaklar

Beklenen son dakika açıklaması geldi.

Geçtiğimiz gün yapılan açıklamada CHP, İYİ Parti,, Saadet Partisi ve DP'nin Milletvekili seçimleri için ittifak kurduğu belirtildi. Bu ittifakın adının ne olacağı büyük bir merak konusuydu.

Edinilen son dakika bilgilerine göre CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve DP'nin oluşturduğu 4'lü ittifakın adının "Millet İttifakı" olarak belirlendiği belirtildi.

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Kaynak Yeniçağ: Muhalefet ittifakının adı belli oldu