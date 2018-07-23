CHP Genel Başkanlığı'na sürpriz aday!..

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkanlık krizi devam ederken, kurultay tartışmaları hızla büyürken Sözcü Gazetesi Yazarı Rahmi Turan, daha önce de gündeme gelmiş olan CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in CHP Genel Başkanı Adayı olduğunu iddia etti.

Turan, Pekşen'in toplumda umut yaratacak değişikliklerin şart olduğunu belirterek şunları söylediğini ileri sürdü:

"Türkiye'nin kurucu değerlerine sahip çıkılacak.

Atatürk'ün kurduğu partide Atatürk'ün koltuğuna oturmaya lâyık bir CHP yeniden 81 milyonun kendisine yer bulduğu bir örgüt haline gelecek.

81 milyon insanımızın beklentilerini ve Türkiye'nin uluslararası saygınlığını karşılayacak program ve projeler oluşturulacak.

Türkiye'nin gerek içeride, gerekse dışarıda hak ettiği itibarı yansıtacak liyakatli, kariyer sahibi ve sadakatli kadrolarımız olacak. Partililerin lideri

savunduğu değil, liderin değerleri ve devrimleri savunduğu, 21'inci Yüzyıl'ın reformlarını gerçekleştirecek çağdaş bir vizyonumuz olacak.

Uzun vadeli gelecek değil, 2019'a ilişkin kesin sonuca ulaşacak bir iş planı hazırlanacak. CHP, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye başkanlıklarını kazanacak. Başarının ve iktidara yürümenin ölçüsü budur ve asla mazeret yoktur."

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