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CHP Genel Başkanlığı İçin Şok İddia!..

Takvim gazetesinde bugün tarihinli yayımlanan ve özel haber olarak geçilen haberde, 24 Haziran 2018'de gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sonrası olağanüstü kurultay tartışmaları yaşanan Cumhuriyet Halk Partisi'nde, genel başkan yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın CHP genel başkanlık koltuğuna oturtulmak istendiği iddia edildi.

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CHP Genel Başkanlığı İçin Şok İddia!..

Takvim gazetesinde bugün tarihinli yayımlanan ve özel haber olarak geçilen haberde, 24 Haziran 2018'de gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sonrası olağanüstü kurultay tartışmaları yaşanan Cumhuriyet Halk Partisi'nde, genel başkan yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın CHP genel başkanlık koltuğuna oturtulmak istendiği iddia edildi.

23 Ağustos 2018 Perşembe 13:08
CHP Genel Başkanlığı İçin Şok İddia!..

Takvim gazetesinde bugün tarihinli yayımlanan ve özel haber olarak geçilen haberde, 24 Haziran 2018'de gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sonrası olağanüstü kurultay tartışmaları yaşanan Cumhuriyet Halk Partisi'nde, genel başkan yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın CHP genel başkanlık koltuğuna oturtulmak istendiği iddia edildi.

Takvim Gazetesi haber editörü Zafer Şahin'in imzasıyla yayımlanan haberde, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın Etiler'de lüks bir restoranda eski bakanlardan Hüsamettin Özkan, eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile bir araya gelerek değerlendirme yaptıklarını iddia etti.

"2019 mart ayındaki yerel seçimler için liste çalışması yaptıkları iddia edilen 4 isimden Mustafa Sarıgül'ün Şişli'yi, Canan Kaftancıoğlu'nun ise Beşiktaş'ı istediği iddia edildi" şeklinde verilen haber, şu şekilde devam etti:

"CHP'nin 2 numaralı koltuğuna oturduktan sonra ilk iş olarak İstanbul'u dizayn etmeye girişen Salıcı'nın yerel seçimlerden sonra genel başkan adayı olmaya hazırlandığı öğrenildi. Salıcı'nın İstanbul temasları CHP'de genel başkanlık için yola çıkan Muharrem İnce ekibinde de şok etkisi yarattı. Partinin eski lideri Deniz Baykal'a yakın isimler ise bayram sonrasında bir bildiri yayınlayarak Salıcı'yı protesto etmeye hazırlanıyor.

"Salıcı'ya Sarıgül dışında DSP'li eski bakanlardan Hüsamettin Özkan'ın ve Erdoğan Toprak'ın da destek verdiği belirtiliyor. Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in sağ kolu olan Hüsamettin Özkan, 2002 yılında DSP-MHP-ANAP koalisyonunun yıkılmasında kilit rol oynamıştı. Türk siyasetinde Beykoz Konakları Ekibi olarak bilinen yapılanmanın lideri olan Özkan, CHP üzerinde de etkili bir isim olarak gösteriliyor. Özkan'a en yakın isimlerden İstemihan Talay, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun siyasi başdanışmanı olarak görev yapıyor. Özkan ve ekibinin CHP'de bir değişim için düğmeye bastığı, Kılıçdaroğlu'ndan sonra partinin başına Muharrem İnce'yi değil Oğuz Kaan Salıcı'yı getirmeyi planladığı belirtiliyor."

OÄuz Kaan SalÄ±cÄ±

Foto : Sputnik - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı

Kaynaklar: Takvim

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 23.08.2018 14:32
Anahtar Kelimeler:
chp genel başkanlığı şok iddia
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