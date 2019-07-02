chp elektriğe yapılan zammı meclis gündemine taşıdı

31 Mart 2019 seçimlerinden 4 gün önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, önümüzdeki dönem elektriğe zam yapılmayacaktır diye açıklama üstüne açıklama yapmışlardı. Ancak 23 Haziran’da yenilenen İstanbul seçimlerinden sonra gördük ki EPDK ve Bakan Dönmez’in yaptığı açıklamalar boş bir seçim vaadinden başka bir şey değilmiş diyen CHP’li Tığlı, “Seçimlere sayılı günler kala yaptığınız bu açıklama ile vatandaşı kandırdığınızın ve olayı boş bir seçim vaadine dönüştürdüğünüzün farkında mısınız? Elektrik fiyatlarına ilişkin planlama ve artış, siyasi menfaat çerçevesinde mi düzenlenmektedir?” sorularını yöneltti.

YÜZDE 15’LİK ELEKTRİK ZAMMININ NEDENİ MALİYET BİLEŞENLERİ Mİ KAYBEDİLEN İSTANBUL SEÇİMLERİ Mİ?

CHP’li Tığlı, “Geçinemeyen yurttaşlarımız, her geçen gün kendilerini darboğaza sürükleyen AKP’nin ekonomi politikaları karşısında çaresiz kalmıştır. İstanbul seçimlerden sonra yapılan bu zamların nedeni gerçekten maliyet bileşenlerinde ki artıştan mı yoksa kaybedilen İstanbul seçimleri sonucunda seçmene verilmek istenen bir mesaj mıdır?” dedi.

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı’nın, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e yönelttiği sorular şöyle:

Devletin kurumu olan EPDK, seçimden önce seçim çalışması yapar gibi fiyatların sabit kalacağı yönünde açıklamalar yapan ancak seçimden sonra iktidar gibi hareket eden EPDK, elektriğe yapılan yüzde 15’lik zam için sizi bilgilendirdi mi? Yapılan bu zamdan daha önce haberiniz oldu mu?

Sizin tarafınızdan yapılan tüm açıklamalara rağmen kim ya da kimler elektriğe yüzde 15 zam yapılmasını istemiş olabilir? Bu zamlar tarafınızdan yapılmış ise neden daha önce bu vaatlerde bulundunuz? Açıklamalarınız ile yaptıklarınız aranızdaki böyle büyük bir çelişkiden sonra bürokratlarınız, çalışanlarınız, bağlı olduğunuz iktidar ve milletimiz hâlâ neden size güvensin?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinden önce “…elektrikte önümüzdeki dönemde herhangi bir tarife değişikliği olmayacak” ifadenizde yer alan “önümüzdeki dönem” sözü ile kastedilen dönem hangi dönemdi? Seçimlere sayılı günler kala yaptığınız bu açıklama ile vatandaşı kandırdığınızı ve olayı boş bir seçim vaadine dönüştürdüğünüzün farkında mısınız? Elektrik fiyatlarına ilişkin planlama ve artış, siyasi menfaat çerçevesinde mi düzenlenmektedir?

Elektriğe yapılan bu yüzde 15’lik zam, EPDK’nın açıkladığı şekilde maliyet bileşenlerinde ki artıştan mı kaynaklıdır? Yoksa kaybedilen İstanbul seçimleri sonucunda seçmene mesaj vermek için alınmış bir karar mıdır?