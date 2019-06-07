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CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan hayatını kaybetti...

Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili Kazım Arslan geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan hayatını kaybetti...

Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili Kazım Arslan geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti

07 Haziran 2019 Cuma 07:17
CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan hayatını kaybetti...

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve  İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

 Özkan, "Mücadele arkadaşımız, yoldaşımız, Denizli Milletvekilimiz Kazım Arslan'ı kaybettik. CHP ailemize ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.

CHP Milletvekili Tacettin Bayır ise, "Usiad'da, TBMM'de aynı komisyonda görev yaptığımız, partimizin önemli isimlerinden, üretim sevdalısı arkadaşımı, Denizli Milletvekilimiz Kazım Arslan'ı, geçirdiği beyin kanaması sonucu kaybettik. Acımızın tarifi yok. Allah rahmet eylesin. Ailesine, sevenlerine sabırlar diliyorum." dedi.



Kazım Arslan kimdir?
17 Mart 1954'te, Denizli'nin Tavas ilçesinin Solmaz Köyü'nde doğdu, Kızılca Kasabası'nda büyüdü. Baba adı Mesut, Anne adı Ümmehan'dır.Kazım ARSLAN, Tekstil sanayicisi ve avukat; 1976'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.1979-1999 arasında Denizli'de serbest avukatlık yaptı, 4 yıl Denizli Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2 yıl Disiplin Kurulu Üyeliği'nde bulundu.1984-1989 arasında Denizli'de SODEP İl Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, 1989'da SHP İl Sekreterliği'ne, 1991'de SHP İl Başkanlığı'na seçildi. 1992-1995 arası CHP İl Başkanlığı yaptı.Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği'ni 6 sene, Genel Sekreter Yardımcılığı'nı 4 sene, Genel Başkan Yardımcılığı görevini 1 sene yürüttü.Serbest avukatlığı 1999 yılında bıraktı, şimdi tekstil sanayiciliği yapmaktadır.Denizli Kültür ve Eğitim Vakfı'nı Atatürkçü ve Cumhuriyetçi arkadaşlarıyla birlikte 1992 yılında kurdu, yoksul öğrencilerin barınması ve eğitimi için yurt yaptırmışlar ve burs vermektedirler.Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği Başkanlığı'nı ve Ulusal Sanayici ve İşadamları Derneği-Denizli Şube Başkanlığı görevini 6'şar yıl yürüttü. Denizli Yüksek Öğretim Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği'ni 18 yıldır sürdürmektedir.Denizli'deki 10 sivil toplum örgütünün üyesidir, Siyasete Adanan Hayat adında kitabı vardır.2014 yerel seçimlerinde CHP Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu, 25. ve 26. Dönem'de Denizli Milletvekili seçildi. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyeliği yaptı. 27. Dönem'de yeniden Denizli Milletvekili seçildi. Arslan, evli ve 2 çocuk babasıdır.


Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili Kazım Arslan 07 Haziran 2019 günü geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

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