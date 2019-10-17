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CHP'den Trump'a 'mektup' tepkisi!

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektuba tepki gösterdi. Öztrak, "Bu kağıt parçasının muhatabı AKP Genel Başkanı Erdoğan değil, Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Türkiye Cumhuriyeti böyle bir küstahlığı hiçbir zaman kabul etmemiştir, etmemelidir" ifadelerini kullandı.

CHP'den Trump'a 'mektup' tepkisi!

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektuba tepki gösterdi. Öztrak, "Bu kağıt parçasının muhatabı AKP Genel Başkanı Erdoğan değil, Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Türkiye Cumhuriyeti böyle bir küstahlığı hiçbir zaman kabul etmemiştir, etmemelidir" ifadelerini kullandı.

17 Ekim 2019 Perşembe 14:35
CHP'den Trump'a 'mektup' tepkisi!

Faik Öztrak, ABD Başkanı Trump'ın 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilen mektupla ilgili açıklama yaptı. 

'Hak edilen yanıt verilmediği müddetçe küstahlığın artacağını' belirten Öztrak, "Bu görevi verenler Erdoğan'a pazarlık masasına otur demektedirler. Bir de ABD Başkanı'nın yazdığı paçavranın yer aldığı görülmektedir. ABD Başkanı'nın Suriye'deki teröristlerle mektup arkadaşlığı yaptığı görülmektedir. Umarım, Erdoğan bu paçavrayı okumamıştır. Müttfefiklik hukukuna sığmamaktadır" ifadelerini kullandı. 

'HAREKAT BAŞLADIKTAN SONRA YOLLANMIŞTIR'

Mektubun 'sahibine gönderilmesi gerektiğini' belirten Öztrak şunları söyledi: 

"Trump'ın bu küstah mektubundan 4 gün sonra bu küstahlığı nükte olarak görmek istiyorum demesi çok ağrımıza gitmiştir. Bu rezalete Barış Pınarı Harekatı'yla cevap verdik demek açıkça milletimizi kandırmaktır. Barış Pınarı Harekatı 9 Ekim'de 16:00'da başlamıştır. ABD'de saat 09:00'dı dolayısıyla mesai yeni başlamıştı. Kağıt parçası harekat başladıktan sonra yollanmıştır ve gerekli cevap daha verilmemiştir. Sahibine derhal gönderilmelidir.

"Bu kağıt parçasının muhatabı AKP Genel Başkanı Erdoğan değil, Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Türkiye Cumhuriyeti böyle bir küstahlığı hiçbir zaman kabul etmemiştir, etmemelidir."

ÖZKOÇ: BU MİLLETİN GENLERİNDE KÜSTAHLIĞA GÖZ YUMACAK BİR GEN YOK

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise  Twtiter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, diplomasi tarihinde hiçbir zaman hakarete uğrayan bir ülke olmamıştır. Maalesef Erdoğan bize bunu da yaşattı. Trump, nasıl olur da T.C. Cumhurbaşkanına “salak olma” diyebilir? Nasıl böyle gayriciddi bir resmi yazı gönderebilir?

Dış politikada her zaman ülkemizin yanındayız, Mehmetçiklerimizin menfaatlerinden yanayız. Ancak Türkiye, ABD karşısında sus pus olamaz, kendini kullandıramaz! Bu milletin genlerinde böyle bir alçaklığa göz yumacak bir gen yok!

Bu millet, ahval ve şerait içinde dahi yurdunu kanının son damlasına kadar savunmuş şerefli, onurlu bir millettir. Kesinlikle yabancı ülkelerin yönlendirmeleriyle yönetilemez. Yabancı ülkelerin hakaret etmesine izin veremez.

Trump'ın bu tutumunu kınıyor, bir haftadır susan iktidarı Trump'a cevap vermeye çağırıyoruz."

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
chp den trump a mektup tepkisi
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