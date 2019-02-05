CHP'den Özel Eğitim Kurumlarındaki Eğitimciler İçin Kanun Teklifi!

Verdiği Kanun Teklifi’nde, özel öğretim kurumlarında çalışan yaklaşık 500 bin eğitimcinin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve iş güvencesinden mahrum bırakıldığını söyleyen Ünver; 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nda değişiklik yapılmasını teklif etti. CHP Karaman Milletvekili Ünver, Kanun Teklifi’ni; özel öğretim kurumlarında çalışan yönetici, uzman öğretici veya öğretmenlerini 4857 sayılı İş Kanunu’nun iş güvencesi, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi iş akdine dayalı olarak çalışanları koruyucu hükümlerinin kapsamına almak için hazırladığını ifade etti.

Ünver, TBMM’ye sunduğu Kanun Teklifi’nin gerekçesinde; “Eğitimcileri mağdur eden mevcut durum, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun, özel öğretim kurumlarında yönetici, uzman öğretici veya öğretmen sözleşmelerinin belirli süreli sözleşe mi yoksa art arda yapılmakla belirsiz süreli sözleşme mi sayılması noktasında daireler arasında oluşan içtihat farklılıklarının giderilmesi için aldığı; 29 Haziran 2018 tarihli 30463 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 23.02.2018 tarih ve E:2017/1, K:2018/2 sayılı karar sonucu ortaya çıkmıştır. Söz konusu karar ile, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 9’uncu maddesinde; öğretmen ile öğretim kurumları arasında ‘en az bir yıl süreli’ sözleşme yapılması zorunlu kılınarak, belirli süreli sözleşmenin zincirleme yapılmasının bu sözleşmeleri belirsiz süreli sözleşmeye dönüştürmeyeceği içtihatlaştırıldı.” ifadelerine yer verdi. Ünver, eğitimcilerin o zamandan bu yana, İş Kanunu hükümlerinden mahrum bırakıldığını belirtti.

Ünver, Kanun Teklifi hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: “Yaklaşık 500 bin eğitimci, özel öğretim kurumlarında, iş güvencesinden yoksun bir şekilde çalışmaktadır. Ülkemizin yarınlarında söz sahibi olmasına rağmen, 'belirli süreli iş sözleşmesi' kapsamına alınan bu eğitimcilere, eşit işe eşit ücret ve eşit hak tanınmamıştır. Sosyal devlet ilkesine aykırı olan bu durum bir an önce değişmeli, özel öğretim kurumlarında çalışan yönetici, uzman öğretici veya öğretmenlerin iş güvencesi, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve diğer işçilik alacaklarına dair hakları düzenlenmelidir.”

CHP Karaman Milletvekili Av. İsmail Atakan Ünver’in verdiği Kanun Teklifi metni ise şöyle:

5580 SAYILI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1-) 8.2.2007 tarih ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun “Özlük hakları ve sorumluluklar” başlıklı 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki ibare eklenmiştir:

“Bu hükme göre yapılacak sözleşmenin zincirleme olarak birden fazla yapılması halinde 4857 sayılı İş Kanunu’nun belirsiz iş sözleşmelerinin feshi ve kıdem tazminatına ilişkin hükümleri uygulanır.”

MADDE 2-) Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3-) Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

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