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CHP'den Memur Maaşlarına Yapılan Zamma Tepki!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Son bir ayda elektriğe yüzde 15, doğalgaza yüzde 15, çaya yüzde 15, şekere yüzde 15 zam yapılmışken memurlara layık görülen yüzde 4 + 4 ücret zammı hangi vicdana sığmaktadır?" ifadesini kullandı.

CHP'den Memur Maaşlarına Yapılan Zamma Tepki!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Son bir ayda elektriğe yüzde 15, doğalgaza yüzde 15, çaya yüzde 15, şekere yüzde 15 zam yapılmışken memurlara layık görülen yüzde 4 + 4 ücret zammı hangi vicdana sığmaktadır?" ifadesini kullandı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 20:24
CHP'den Memur Maaşlarına Yapılan Zamma Tepki!

Ağbaba, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından belirlenen memur maaş zammı oranlarını değerlendirdi. 

Hakem heyetinin memurlara sefalet ücretini layık gördüğünü söyleyen Ağbaba, "Hakem Heyeti, hükümetin 2020 için yüzde 4+4, 2021 için yüzde 3+3 teklifini onayladı. Yüksek Hakem Heyeti bu kararı ile hükümetin adeta noter tasdiki mekanizmasına dönüştüğünün de kanıtı oldu" dedi.

İktidarın artık alışılagelmiş bir şekilde toplu pazarlık masasında sendikaları sürekli oyalayıp, uyuşmazlık yaratmayı adeta bilinçli bir eylem haline getirdiğini ifade eden Ağbaba, şunları kaydetti: "Memurlarımız mevcut yasalara göre özgür ve demokratik toplu sözleşme yapma hakkından ne yazık ki mahrum bırakılmaktadır. Türkiye'de toplu görüşme süreci ve Yüksek Hakem Heyeti mekanizması ile memurlarımızın toplu görüşme hakkı ortadan kaldırılmakta, adına toplu görüşme dedikleri bir orta oyunu sergilenmektedir. Son bir ayda elektriğe yüzde 15, doğalgaza yüzde 15, çaya yüzde 15, şekere yüzde 15 zam yapılmışken memurlara layık görülen yüzde 4 + 4 ücret zammı hangi vicdana sığmaktadır. Bu kararı veren Hakem Heyeti üyeleri verdikleri bu kararı gönül rahatlığı ile imzalamışlar mıdır? Takdiri ülkemizde sayıları 3 milyonu aşan memurlarımızın ve onların bakmakla yükümlü oldukları ailelerine bırakıyoruz. Ne yazık ki bu zam oranı ile memurlarımızın yüzde 70’i yoksulluk sınırı altında yaşamaya mahkum edilmiş, memurlarımızın artan hayat pahalılığı ve enflasyon oranları altında insanca yaşama hakkı ihlal edilmiştir." 

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chp den memur maaşlarına yapılan zamma tepki
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