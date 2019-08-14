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CHP'den il örgütlerine mesaj: 'Doğru da olsa söylenecek tek bir cümle, rakibin eline çok önemli bir fırsat verebilir'

CHP, Genel Merkezi, 81 il örgütüne gönderdiği ‘Haftalık Bilgilendirme Raporu’nda, sohbetlerde dini tartışmalara girilmemesi, Türk ordusu ve Genelkurmay Başkanlığı’nın eleştirilmemesi, etnik ve mezhepsel yapılaşmalara dair birleştirici mesaj verilmesi gibi uyarılarda bulundu.

CHP'den il örgütlerine mesaj: 'Doğru da olsa söylenecek tek bir cümle, rakibin eline çok önemli bir fırsat verebilir'

CHP, Genel Merkezi, 81 il örgütüne gönderdiği ‘Haftalık Bilgilendirme Raporu’nda, sohbetlerde dini tartışmalara girilmemesi, Türk ordusu ve Genelkurmay Başkanlığı’nın eleştirilmemesi, etnik ve mezhepsel yapılaşmalara dair birleştirici mesaj verilmesi gibi uyarılarda bulundu.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 09:11
CHP'den il örgütlerine mesaj: 'Doğru da olsa söylenecek tek bir cümle, rakibin eline çok önemli bir fırsat verebilir'

Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre CHP Genel Merkezi’nden örgüte gönderilen uyarılar özetle şöyle:

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"Kutlama mesajlarının dışında dini konulara girilmemeli. Röportaj ve televizyon programlarında konu ile ilgili gelen ısrarlı sorulara, dini konuların siyasilerin değil konu ile ilgili ilahiyat kökenli akademisyenler ile din alimlerinin cevap vermesi gerektiğine vurgu yapılmalı. Siyasilerin din konuşmasının dini siyasete alet etmek olduğu vurgusu yapılabilir. Camiye, kışlaya ve okullara siyaset sokulmamalı.

Türk ordusu ve Genelkurmay Başkanlığı ile ilgili eleştirel söylemlerde bulunulmamalı. Doğru da olsa söylenecek tek bir cümle rakibin eline çok önemli bir fırsat verebilir.

Türkiye’nin etnik ve mezhepsel yapılanmalarına yönelik daima birleştirici bir söylemde bulunulmalı. Söylemlerimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ortak paydasından hareket etmeli.

'KOL KIRILIR...'

Partinin iç organlarında konuşulması gereken hususlar medya önünde konuşulmamalı. Ülkenin menfaati için ilkemiz daima ‘Kol kırılır yen içinde kalır’ olmalıdır. Parti sorunlarını kamuoyunda konuşmak ‘Bunlar daha kendi sorunlarını çözemezken ülkeyi nasıl yönetecekler’ algısı oluşturup, CHP’ye ve ülkenin geleceğine zarar vermektedir.

PARTİ POLİTİKASINA UYGUN MESAJ

Söylem oluştururken unutulmaması gereken yegane husus; doğru, güncel ve ilkeleri kapsar olmasıdır. Söylemleriniz tamamen doğru olabilir fakat onun yeri, zamanı ve kime söylendiği son derece önemlidir. Püf noktası; kimin, ne zaman ve nerede söylediğidir.

Sosyal medya hesaplarından yapılacak paylaşımlarda bireysel görüşler yerine parti politikasına uygun söylemler tercih edilmeli. Zamanlamanın önemini unutmamalıyız. Bir diğer önemli husus, bir şeyi sizin kaç kere söylediğiniz değil karşıdakinin duyup duymadığıdır. Doğruları defalarca söylemekten çekinmeyin. Eleştirel söylemlerimizi, projelerimizle desteklemeliyiz. Yanlışı gösterip, doğruyu anlatmalı, bunun adresinin de CHP iktidarı olduğu vurgusunu yapmalıyız.

HERKESİ MUHATAP ALMA

Her açıklamaya, herkese ve her soruya cevap verilmemeli. Düşük seviyeli söylemlerle ilgili sorulara muhatap almayarak cevap verilmeli.”

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