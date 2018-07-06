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CHP'den Flaş Kurultay Açıklaması: Kurultay O Durumda Toplanabilir

Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki kurultay restleşmesinde son dakika açıklaması geldi. Bülent Tezcan kurultayın toplanması ile ilgili önemli ifadeler kullandı.

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CHP'den Flaş Kurultay Açıklaması: Kurultay O Durumda Toplanabilir

Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki kurultay restleşmesinde son dakika açıklaması geldi. Bülent Tezcan kurultayın toplanması ile ilgili önemli ifadeler kullandı.

06 Temmuz 2018 Cuma 11:14
CHP'den Flaş Kurultay Açıklaması: Kurultay O Durumda Toplanabilir

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'dan son dakika açıklaması geldi.

NTV canlı yayınına katılan Tezcan, yaptığı açıklamada kurultayı toplamak için yeterli imzanın toplanması gerektiğini söyledi. Bülent Tezcan'ın açıklaması şu şekilde;

"Sayın Muharrem İnce'nin 81 milyonun Cumhurbaşkanı olması, CHP rozetini çıkarması kampanyanın parçası. Hepimiz partiden çok oy almasını istedik. Sayın İnce de kampanya dönemi boyunca Sayın Erdoğan ile yarıştı. Erdoğan ile İnce'nin oylarına bakacağız. Başarı da başarısızlık da ortaktır. Sayın Genel Başkanı'nın bu işi götüremiyor demek için süreci kötü yönetti demek lazım. Kimse süreci kötü götürdü demiyor. Atılan adımlar doğruysa, bu oylarda pay var. Sayın İnce, partinin Cumhurbaşkanı adayı olarak önemli bir isimdir. Sayın Kılıçdaroğlu partinin genel başkanıdır. Sayın Kılıçdaroğlu diğer kurultaya kadar genel başkandır.

Özel bir gerginlik yok. Bir kesim 'Biz daha iyi yöneteceğiz' diyor. Bu iddiaların tahammül edilmez gerginlik olarak görmek mümkün değil. İmza toplanırsa kurultay toplanır, imza toplanmazsa seçim hazırlıkları sürer."

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