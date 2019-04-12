Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

CHP'den Flaş Açıklama: AKP Darbe Yapacaktı!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Seçim gecesi AKP ıslak imzalı tutunakların elimizde olup olmadığını araştırıyordu. Eğer ıslak imzalı tutunaklar elimizde olmasaydı, o gece (31 Mart) sandık yoluyla darbe yapıp 'Bu seçimi 'AKP şu kadar oyla kazandı' diyeceklerdi'" dedi.

CHP'den Flaş Açıklama: AKP Darbe Yapacaktı!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Seçim gecesi AKP ıslak imzalı tutunakların elimizde olup olmadığını araştırıyordu. Eğer ıslak imzalı tutunaklar elimizde olmasaydı, o gece (31 Mart) sandık yoluyla darbe yapıp 'Bu seçimi 'AKP şu kadar oyla kazandı' diyeceklerdi'" dedi.

12 Nisan 2019 Cuma 21:18
CHP'den Flaş Açıklama: AKP Darbe Yapacaktı!

Kaftancıoğlu, Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programında 31 Mart seçim gecesine ilişkin konuştu. 31 Mart seçim gecesi AK Parti'nin, CHP'nin elindeki ıslak imzalı tutunakları araştırdığını söyledi. 

Kaftancıoğlu'nun 31 Mart seçim gecesiyle ilgili şöyle konuştu:

"Biz seçim gecesi bütün tutunakları, ıslak imzalı tutunakları elimize alıp, şu andaki koordinasyon merkezimizde, benim yarı şaka, yarı ciddi ifade ettiğim 'kozmik odamız'da topladık.

AKP, Islak imzalı tutunakların elimizde olup olmadığını araştırıyordu. Eğer ıslak imzalı tutunaklar bizim elimizde olmasaydı, o gece (31 Mart) sandık yoluyla darbe yapıp bu seçimi 'AKP şu kadar oyla kazandı' diyeceklerdi. Bugün de biz itirazlarımızı yaparken "Atı alan Üsküdar'ı geçti" diyeceklerdi. Daha önceki örneklerinden bunu biliyoruz"

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
chp den flaş açıklama akp darbe yapacaktı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan Kritik YSK Açıklaması!
Ekrem İmamoğlu'ndan Kritik YSK Açıklaması!
YSK Honaz'da Seçimi Yenileme Kararı Aldı!
YSK Honaz'da Seçimi Yenileme Kararı Aldı!
Mansur Yavaş iki ismi görevden aldı
Mansur Yavaş iki ismi görevden aldı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim