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CHP'den Erdoğan'a Öcalan hatırlatmalı yanıt

Anamuhalefet partisinin sözcüsü Faik Öztrak, CHP'yi 'terör örgütüyle işbirliğiyle' suçlayan Erdoğan'a atıfla 'seçimden hemen önce İmralı’dan mektup taşıtan, terörist başının kardeşini devlet televizyonuna çıkaran, Oslo’da teröristlerle pazarlık masası kuran' dedi.

CHP'den Erdoğan'a Öcalan hatırlatmalı yanıt

Anamuhalefet partisinin sözcüsü Faik Öztrak, CHP'yi 'terör örgütüyle işbirliğiyle' suçlayan Erdoğan'a atıfla 'seçimden hemen önce İmralı’dan mektup taşıtan, terörist başının kardeşini devlet televizyonuna çıkaran, Oslo’da teröristlerle pazarlık masası kuran' dedi.

25 Ağustos 2019 Pazar 20:51
CHP'den Erdoğan'a Öcalan hatırlatmalı yanıt

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'daki toplu açılış töreni vesilesiyle yaptığı konuşmada CHP'yi hedef alan sözlerine anamuhalefet partisinden yanıt geldi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Seçimden hemen önce İmralı’dan mektup taşıtanlar, terörist başının kardeşini devlet televizyonuna çıkaranlar, Oslo’da teröristlerle pazarlık masası kuranlar bugün teröristlerle en ufak dirsek temasımız olamaz demiş. Ne diyelim milletin hafızasını küçümsemek de kibre alamettir."

CUMHURBAŞKANI NE DEMİŞTİ?

Erdoğan konuşmasında şu vurguları yapmıştı:

"PKK'ya terör örgütü diyemeyen Meclis'teki uzantılarına şehirlerimizde sandıkta gereken dersi verelim. İşte buyurun Diyarbakır, Mardin, Van, buradaki belediye başkanlarını, idari bir kararla görevden aldık mı? Aldık. Zira benim milletimin alın terinden ödediği vergilerle, oralara gönderilen parayı, kalkıp da Kandil'e, terör örgütlerine gönderenleri hiçbir zaman biz görmemezlikten gelemeyiz, onları kapıya koyarız.

"Şu anda koyduk mu? Koyduk ama CHP çıkıyor, ne diyor? 'Bu, hak ve özgürlüklere, demokrasiye aykırıdır.'"

"Bay Kemal, sen bu terör örgütünün mensuplarıyla Ankara'dan İstanbul'a yürüyebilirsin ama bizim bu terör örgütlerinin temsilcileriyle en ufak bir dirsek temasımız olamaz. Cumhurbaşkanı olarak bugüne kadar hiçbir davetime bunları asla davet etmedim, etmem. Çünkü sizler bana bu görevi öyle verdiniz."

"Hadi, HDP terör örgütünün uzantısı olmaktan hiçbir zaman kendini kurtaramadı. Peki ama yaşını Cumhuriyet ile bir tutan CHP'ye ne oluyor?"

"CHP, sen kimin yanındasın? Eğer 'Türkiye'nin yanında olduğunu' söylüyorsan, o zaman milletimize düşmanlık edenlerin yanında ne işin var?"

"Milletimiz sizden istiklalimizi ve istikbalimizi ilgilendiren konularda yuvarlık laflar değil, delikanlıca tavır bekliyor. CHP yönetimine, evlatlarına bir utanç değil, şeref mirası bırakmaları çağrısında bulunuyorum. Kazandığınız üç beş belediye sizi yanıltmasın."

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Anahtar Kelimeler:
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