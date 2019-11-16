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CHP'den Eğitime Ayrılan Bütçeye Eleştiri

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hükümetin eğitim politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP'den Eğitime Ayrılan Bütçeye Eleştiri

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hükümetin eğitim politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

16 Kasım 2019 Cumartesi 19:35
CHP'den Eğitime Ayrılan Bütçeye Eleştiri

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bütçesinin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldüğünü anımsatarak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u eleştirdi.

CHP'li Yıldırım Kaya, Bakan Selçuk'un, elverişsiz koşullarda çalışan öğretmenlere ve yöneticilere teşvik verilmesi, okul yöneticilerinin ehliyet ve liyakate göre atanması ve öğretmenlik meslek kanununun çıkartılması gibi birçok konuda vaatlerinin olduğunu ancak hiçbirinin gerçekleşmediğini iddia etti.

Milli Eğitim Bakanlığa ayrılan bütçeye de değinen CHP'li Kaya, şöyle konuştu:

"AKP döneminde 2002 yılında Merkezi Yönetim Bütçesi Yatırım Ödeneğinden MEB yatırımlarına yüzde 22,34 pay ayrılırken, 2019 yılında bu oran yüzde 18,7'ye gerilemiş, 2020'de ise yüzde 16,10'a düşmüştür. MEB ödeneği düzenli olarak azalmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı yatırım bütçe ödeneğinde rakamsal bir artışa vurgu yapılsa da, gerçekte MEB yatırımlarına ayrılan pay 2002 yılından bu yana düzenli olarak azalmıştır. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk her fırsatta tam gün eğitime geçileceğini söylüyor. Ancak bu yatırım bütçesi ile tam gün eğitime geçilmesi mümkün değildir."

Yıldırım Kaya, 2002 yılında MEB'in kendi bütçesinin yüzde 17'sini eğitim yatırımlarına ayırırken, bu oranın da yüzde 4'lere kadar gerilediğine dikkati çekerek, "Eğitim yatırımlarına yapılan yatırımın düşmesi eğitimin kalitesini de aşağı çekmiştir. Türkiye PISA sıralaması Matematikte 35'ten 49'a, Fen alanında 33'ten 52'ye, Okuma Becerilerinde ise 35'ten 50. sıraya gerilemiştir." dedi.

Kaya, din eğitiminin artık cemaat ve tarikatların eline bırakıldığını, Diyanet İşleri Başkanlığının bile tarikat ve cemaatlerin faaliyetlerinden rahatsız olduğunu savundu.

Kaya, "Vakıf ve dernekler ile protokoller yapılmaya devam ediliyor. Bu konuda TÜGVA başı çekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı TÜGVA ile imzalanan protokollere uyulması için okullara özel yazı gönderiyor. Mahkemelerin kararına ve Anayasa Mahkemesinin tavsiyesine rağmen, Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğini değiştiren Milli Eğitim Bakanlığı, cemaat ve tarikat uzantısı vakıf ve derneklere 'sosyal etkinlik' adı altında okulların kapısını sonuna kadar açtı." diye konuştu.

Üniversite öğrencilerinin yurt sorununa da değinen CHP'li Kaya, her 100 öğrenciden 79'unun yurt bulamadığını, bu alana siyasi ve ideolojik bir bakış açısıyla yaklaşılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

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