chp den cumhurbaşkanı erdoğan a zor sorular

CHP Sözcüsü Faik Öztrak CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ben hayatımda böyle tatil yapmadım" sözlerine yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Ben hayatımda böyle tatil yapmadım” sözlerine yanıt veren Öztrak, "Beyefendi hayatında tatil yapmamış. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Terör örgütü bu memlekette askeri darbe yaparken kendileri Marmaris'te çalışma kampındaymış. Darbeyi eniştesinden öğrenen bir Cumhurbaşkanı olur mu? Tatildeyken oldu sayelerinde. Geçtiğimiz haftalarda neredeydiler? Yazlık sarayda kimleri kabul ettiler? Kardeşim Esat döneminde Esat ailesinde tatil yapan kimdi?" dedi.

Emine Bulut cinayeti hakkında da konuşan Öztrak, "Bir türlü uygulanmayan İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasını istiyoruz. RTÜK'ün kadına şiddeti olağanlaştıran dizilere çekidüzen vermesini istiyoruz." dedi.

KAYYIM ATAMALARI

Van, Diyarbakır ve Mardin Belediye Başkanları'nın görevden alınıp yerlerine kayyım atanmasına değinen Öztrak, "Demokrasimizin yazını kışa çeviriyorlar. Saray milletin iradesini yok saymıştır. Sarayın kibir abidesi 31 Mart'tan ders almamıştır." şeklinde konuştu.

Öztrak, sözlerine şöyle devam etti:

"Daha başkanlara mazbataları verilmeden kayyum süreci başlatıldığı açıktır. Kayyum atayacaksınız neden seçime girmelerine izin verdiniz? Bu karar hukuki değil, siyasidir."

"İktidar sandıkta yenildiği siyasi rakiplerini elindeki devlet gücünü terörle mücadele gerekçesiyle istismar ederek yargı kararı olmadan tasfiye etmeye kalkarsa buna en hafifinden mızıkçılık denir."

THK UÇAKLARI

İzmir'deki yangında THK'nin uçaklarının kullanılmadığını hatırlatan Öztrak, "Nasıl oluyor da THK bunların sorumluluğunun dışında kalıyor? Bu uçakların hurdaya çıkmasına nasıl müsade ettiniz? Bu uçaklar son bir yılda hurdaya çıktıysa bu uçaklara uçuşa elverişlilik sertifikası nasıl verildi? " dedi.

DOLARDA DALGALANMA

Doların dün gece altıyı geçtiğini söyleyen Öztrak, "Bu dalgalar hayra alamet değil" diyerek bunların arkasında ne varsa derhal araştırılması ve önlem alınması gerektiğini söyledi.

"İDAM NARALARI ATILARAK ÇÖZÜLECEK BİR HUSUS DEĞİL"

İdam tartışmaları hakkında da değerlendirmede bulunan Öztrak, "Bu mesele öyle meydanlarda idam naraları atılarak çözülecek bir husus değil. Bu ülkenin çok ciddi kanayan bir yarası. Telafi edilmesiyle ilgili elimizde ciddi düzenlemeler var ama bir türlü uygulanmıyor. Bir an önce bu düzenlemeleri uygulasınlar, bu olayların önüne geçsinler. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Siz her şeyi istediğiniz gibi grubunuza baskı yapıp Meclis'ten geçiriyorsunuz. Bunu mu gerçiremiyorsunuz?" dedi.

"SARAY'IN KİBİRLİSİ" ELEŞTİRİSİ

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Demokratik rejimin namusu sandıktır, milletimiz sandıkta kendi kaderine sahip çıkmıştır. Saray'ın kibirlisi 23 Haziran'dan ders almamış. Bu başkanların adli olarak kamu hizmetine girmelerinde sıkıntı yoktur." dedi.

Öztrak, "Başkanlarına görev verilmeyecekti madem aday olmalarına neden izin verdiniz? Bunun için bu karar siyasidir diyoruz. Sandıktan çıkana hep beraber saygı göstermek zorundayız. Demokrasilerde sandık namustur. Biz milletimizin seçme ve seçilme hakkına sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

ERDOĞAN'A ZOR SORULAR

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelttiği tatil eleştirisine "Beyefendi hayatında tatil yapmamış. Kendileri darbe girişiminde Marmaris’te çalışma kampında mıymış? Geçtiğimiz haftalarda neredeydiler, kimlerle tatil yaptılar? ‘Kardeşim Esad’ ile Bodrum’da kim tatil yaptı?" yanıtını verdi.

Öztrak, "İmralı ile mektup arkadaşlığı yaptınız, kardeşini TRT'ye çıkardınız, hadi bakalım oraya da kayyum atayın. Ormanlarımızı koruyacak bir uçağımız bile yokmuş. Hurda denilen uçaklar Arnavutluk'taki yangına müdahale etmişti. Peki aynı bakan Yunanistan yangına götürmeyi nasıl gönderdi? Müdahale etmedikleri bir tek kurum kalmadı. Bu uçakların hurdaya çıkmasına nasıl göz yumdunuz?" ifadesini kullandı.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA