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CHP'den Bakan'a KPSS ve Mülakat Soruları!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Avukat M.Sezgin Tanrıkulu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun cevaplaması istemi ile birçok KPSS ve Mülakat sorularının bulunduğu soru önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sundu. İşte detaylar...

CHP'den Bakan'a KPSS ve Mülakat Soruları!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Avukat M.Sezgin Tanrıkulu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun cevaplaması istemi ile birçok KPSS ve Mülakat sorularının bulunduğu soru önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sundu. İşte detaylar...

05 Şubat 2019 Salı 09:26
CHP'den Bakan'a KPSS ve Mülakat Soruları!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Avukat M.Sezgin Tanrıkulu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun cevaplaması istemi ile birçok KPSS ve Mülakat sorularının bulunduğu soru önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sundu. İşte detaylar...

İşte bakan tarafından cevaplanması istenen sorular;

Bakanlıklar tarafından düzenlenen işe alım mülakatlarında sorulan soruların niteliği tartışma konusu olduğu haberleri basına yansımıştır. Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımında “Kilyon Müslümanları nerede yaşıyor? Maden Dağı Dumandır türküsünü kim söylüyor?” gibi sorular sorulduğu da basına yansıyan haberler arasındadır.

Bu bağlamda;

1.    KPSS’de en yüksek puanı alıp mülakat sonucunda en düşük puanı alarak atamaya hak kazanamayan vatandaşların AKP’ye yakın olmaması sebebiyle sözlü mülakat sonucunda düşük puan verildiği iddiaları doğru mudur?

2.    KPSS sınavına kaç vatandaşımız girmiştir?

3.    Sözlü mülakat sınavına kaç vatandaşımız girmiştir?

4.    Sözlü mülakata giren vatandaşlar arasında, KPSS sınavından en yüksek puan alan ve en düşük puan alanların sıralaması nedir?

5.    Sözlü mülakattan en yüksekten en düşük puana doğru sıralaması nedir? Bu vatandaşların ismleri ve soyisimleri nedir?

6.    KPSS sonucu ve Sözlü Mülakat sonuçlarından başarılı sayılarak kamuya alınan kişilerin isim ve soy isimleri nedir?

7.     “Kilyon Müslümanları nerede yaşıyor? Maden Dağı Dumandır türküsünü kim söylüyor?” sorularının Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımında mülakat sınavlarında sorulduğu iddiaları doğru mudur?

8.    Bakanlık personel alım mülakatlarında sorulan sorular kim/kimler tarafından hazırlanmaktadır?

9.    Personel alımında mülakat sınavlarında sorulan soruların sayı, nitelik, içerik kriterleri bakanlıklara göre değişime tabi tutulmakta mıdır?

10.  Mülakat soruları arasında mesleğe ve dahi mesleki kültüre bağlanamayacak sorular sorulmasının gerekçesi nedir?

11.  Mülakatlarda, başvuranın belli bir inanca dair bilgi sahibi olması beklentisi var mıdır?

12.  Eğer var ise, bu beklenti işe alınacak vatandaşın mesleki olarak hangi gereksinimi karşılaması içindir?

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
chp den bakan a kpss mülakat soruları
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Vatandaş 43 dakika önce

Ohhh! Yiyin birbirinizi...

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vedat 21 dakika önce

soru srmaları güzel de bunların maalesef kpss den haberleri yok soru sormak için soruyorlar biraz da haberleri olsa nasıl bir sınav diye öyle sorsalar keşke

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