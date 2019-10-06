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CHP'den ABD'ye tepki: Büyük saygısızlık, hadsizlik

ABD Büyükelçiliği, Twitter hesabından FETÖ davası firarisi Ergün Babahan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli ile ilgili olumsuz bir paylaşımının beğenilmesiyle lgili iki kez özür diledi, ama tepkiler dinmedi. CHP'nin açıklamasında "Bunun bir hata olduğunu düşünmüyoruz" denildi.

CHP'den ABD'ye tepki: Büyük saygısızlık, hadsizlik

ABD Büyükelçiliği, Twitter hesabından FETÖ davası firarisi Ergün Babahan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli ile ilgili olumsuz bir paylaşımının beğenilmesiyle lgili iki kez özür diledi, ama tepkiler dinmedi. CHP'nin açıklamasında "Bunun bir hata olduğunu düşünmüyoruz" denildi.

06 Ekim 2019 Pazar 21:45
CHP'den ABD'ye tepki: Büyük saygısızlık, hadsizlik

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, şu açıklamayı yaptı:

"Böyle bir paylaşımın Amerikan Büyükelçiliği tarafından beğenilmesi Türkiye’ye yönelik büyük bir saygısızlıktır büyük bir de hadsizliktir” diyen CHP’li Erkek, şöyle devam etti: “Sosyal medya üzerinden özür dilenmiş ama bu yetmez. Bunun bir hata olduğunu da düşünmüyoruz. Büyükelçinin çağrılıp bunun nedeninin sorulması gerekir. Türkiye’de siyaseti de millet şekillendirir, Türkiye şekillendirir."

AYRINTILI AÇIKLAMA TALEBİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Twitter’daki hesabından şu paylaşımı yaptı:

"ABD Ankara Büyükelçiliği’nin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili paylaşımını, kesinlikle doğru bulmuyoruz. Başka bir ülkenin içişlerimize karışmasını kabul edemeyiz. Bu konuda ABD Büyükelçiliği ayrıntılı ve net bir açıklama yapmalıdır."

'ÖZÜRLE GEÇİŞTİRİLEMEZ'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Habertürk'e şunları söyledi:

"Öyle bir özürle geçiştirilebilecek, bir hata oldu denilecek basit bir mesele değildir." 

"Türkiye'de bir siyasi partiye yapılmış saygısızlık, Türkiye'ye yapılmış saygısızlıktır. Parlamentoda grubu bulunan bir siyasi partinin liderine yapılmış saygısızlığı, meclise yapılmış saygısızlık olarak kabul ederiz."

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Anahtar Kelimeler:
chp den abd ye tepki büyük saygısızlık hadsizlik
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