CHP'de Şok İstifa !

CHP'de şok istifa !

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden ve İş Dünyası'ndan sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay yaptığı son dakika açıklamasında, partideki görevinden istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu.

Oktay istifası ile ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"CHP değişmeli, yeniden halkımıza umut vermeli ve iktidar yürüyüşüne başlamalıdır. Bu inançla Kurultayımızın toplanması için imza verdiğimi bilginize sunarım."

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