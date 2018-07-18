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CHP'de Şok İstifa !

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Başdanışmanı, yaptığı son dakika açıklamasında, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

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CHP'de Şok İstifa !

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Başdanışmanı, yaptığı son dakika açıklamasında, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 20:35
CHP'de Şok İstifa !

CHP'de şok istifa !

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden ve İş Dünyası'ndan sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay yaptığı son dakika açıklamasında, partideki görevinden istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu.

Oktay istifası ile ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"CHP değişmeli, yeniden halkımıza umut vermeli ve iktidar yürüyüşüne başlamalıdır. Bu inançla Kurultayımızın toplanması için imza verdiğimi bilginize sunarım."

İŞTE O AÇIKLAMA

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaChpEkrem Kerem Oktay
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okuyucu 11 dakika önce

Muhalif partiler bile heyecanlı bu konuda, bakalım neler olacak

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