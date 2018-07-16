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CHP'de Kurultay Süreci: Toplanan İmza Sayısı Belli Oldu

CHP'de kurultay içim imza toplama tüm hızıyla devam ediyor. Muharrem İnce'nin genel Başkanlığa gelmesini isteyenlerin verdiği imza sayısı açıklandı.

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CHP'de Kurultay Süreci: Toplanan İmza Sayısı Belli Oldu

CHP'de kurultay içim imza toplama tüm hızıyla devam ediyor. Muharrem İnce'nin genel Başkanlığa gelmesini isteyenlerin verdiği imza sayısı açıklandı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 20:55
CHP'de Kurultay Süreci: Toplanan İmza Sayısı Belli Oldu

24 Haziran seçimlerinde partisinden 7 puan daha fazla oy alan Muharrem İnce'nin Parti Genel Başkanlığına gelmesi meselesi seçim sonrası çokça konuşuluyor. 

Kurultay için 15 gün içinde 625 imza toplaması gereken Muharrem İnce'nin bir günde topladığı imza sayısı hakkında son dakika açıklaması geldi. Partinin en genç kurultay delegesi olan Mehmet Emin Altunses, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye genelinde imza verenlerin sayısı 300'ü geçmiş durumda. 2 gün içinde olağanüstü kurultayımız için yeterli imzaya ulaşacağız" ifadelerine yer verdi.

Partinin en genç kurultay delegesi olan 20 yaşındaki Mehmet Emin Altunses, 2 gün içinde yeterli imzanın toplanacağını savundu. Altunses, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Partimizin değişime, dönüşüme, yeni bir iddiaya ihtiyacı olduğu ortadadır. Biz de kurultay delegeleri olarak buna sessiz kalmadık. Tabandaki, dışarıdaki, sokaktaki çığlığı görüyoruz. Değişim isteğini görüyoruz. Partimizin Olağanüstü Kurultay isteğini görüyoruz."

İMZA VERENLERİN SAYISI 300'Ü GEÇTİ

Altunses, açıklamasını şu şekilde tamamladı:

"Buna da karşılığımızı bugün verdik. İmzalarımızı attık. Türkiye genelinde imza verenlerin sayısı 300'ü geçmiş durumda. 2 gün içinde olağanüstü kurultayımız için yeterli imzaya ulaşacağız. Kurultayımızı yapacağız. Yeni bir iddiayla yerel seçimlere hazırlanacağız. Gençlerin talebini 24 Haziran seçimlerinden önce 81 milyon gördü. Mitinglerimizde Muharrem İnce'ye karşı yoğun ilgi vardı gençlerimizden. 24 Haziran'dan sonrası bu sefer de genel başkanlık için Muharrem İnce'ye karşı yoğun bir ilgi var. İnşallah, olağanüstü kurultayımızda aday olduğu zaman kendisini destekleyeceğiz."

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Son Güncelleme: 16.07.2018 21:05
Anahtar Kelimeler:
Son DakikaChpKurultay
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